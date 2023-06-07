Katlanabilir Honor Magic V2 duyuruya hazır: İşte netleşen özellikleri

Tam Boyutta Gör Honor'un katlanabilir Magic V2 telefonu üzerinde çalıştığını daha önce duymuştuk. Görünüşe bakılırsa cihazın piyasaya sürülmesi çok uzak değil. VER-AN10 model numaralı telefon aynı anda iki sertifika kurumunun kayıtlarında ortaya çıktı.

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MIIT ve 3C belgeleri ne yazık ki Honor Magic V2'nin teknik özellikleri hakkında çok fazla detay sunmuyor. Tek açıklanan şey cihazın 66W hızlı şarjı destekleyeceği. Ancak daha önceki raporlar sayesinde cihazla ilgili bazı detayları biliyoruz.

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Honor Magic V2 özellikleri

Katlanabilir telefon iki LTPO OLED ekranla gelecek. Ana panel 2K çözünürlüğe sahip olacak. Honor Magic V2 için ayrıca 5.000 mAh pil, 16 GB'a kadar RAM ve 512 GB'a kadar depolama alanı da konuşuluyor. Cihazın Snapdragon 8 Gen 2'den güç alacağını belirtelim.

Çinli markanın yeni katlanabilir telefonunun daha ince ve hafif bir tasarıma sahip olacağı söyleniyor. Şimdilik Honor Magic V2 ile ilgili bildiklerimiz bunlarla sınırlı. Daha fazlası için ek bilgilerin ortaya çıkmasını beklememiz gerekecek.

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Katlanabilir Honor Magic V2 duyuruya hazır: İşte özellikleri