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    Katlanabilir iPhone, ekranı ile rekor kırabilir

    Önümüzdeki yıllarda Apple’ın piyasaya sürmesini beklediğimiz katlanabilir iPhone modeli, büyük ekranı ile kullanıcılara bir iPad tecrübesi yaşatmayı amaçlıyor.  
    iPhone Tam Boyutta Gör
    Katlanabilir akıllı telefon pazarı önemli bir büyüklüğe ulaşmasına rağmen halen Apple cephesinden somut bir adım gelmiş değil. Firmanın kendi içerisinde katlanabilir iPhone için çalışmalar yaptığı biliniyor ve sızıntılar ile bazı detaylara ulaşılabiliyor. 

    Katlanabilir iPhone kaç inç olacak?

    Yeni sızdırılan bilgilere göre Apple’ın üzerinde çalıştığı son prototip Galaxy Z Fold gibi yatay katlanabilir yapıda. Açıldığı zaman ekranın 12 inç boyutunda olacağı söyleniyor ki piyasada bu denli büyük ekrana sahip bir katlanabilir model yok. Bu haliyle aslında uzun süredir gündemde olan bir iPad tasarımı da elde edilmiş oluyor. 

    Daha büyük ekran için Apple’ın haliyle büyük bir menteşe üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Tayvanlı tedarikçilerin ürettiği bu menteşenin maliyetinin 110$ civarında olduğu belirtiliyor. Katlanabilir ekran ise Samsung üretimi. 

    Arka kameranın çift sensörlü bir yapıda olduğu belirtilirken Dinamik Ada tasarımının da biraz daha daraltıldığı vurgulanıyor. Batarya tarafında ise 5000mAh kapasiteye ulaşan çift hücre olduğu da gelen bilgiler arasında. 2026 sonlarında ya da 2027 başlarında piyasaya çıkacağı tahmin edilen modelin 30 milyon civarında satış yapması ön görülüyor. 
     

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    Tayfun balistik füzesi hedefi başarı ile vurdu

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    HknRmzi 12 saat önce

    Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .

    A
    asukrumercan 19 saat önce

    Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.

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