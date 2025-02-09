Pixel 9a global pazar için hazırlıklarını tamamlamak üzere

Google, yakında tanıtacağı Pixel 9a ile akıllı telefon pazarına hareket getirmeye hazırlanıyor. Yeni model, FCC sertifikasyonunda GTF7P ve G3Y12 model numaralarıyla listelendi. Belgeler, cihazın WiFi 6E, 5G, Bluetooth ve NFC desteğine sahip olacağını doğruluyor. Kablosuz şarj desteği sunacağı da kesinleşmiş durumda. Ancak bu sertifikasyon dışında teknik detaylar hakkında fazla bilgi verilmedi.
Birkaç gün önce Pixel 9a, EMVCo sertifikası alarak gündeme gelmişti. Öte yandan, Google’ın bu modeli YouTube Premium ve Google One abonelikleriyle birlikte sunacağı iddia ediliyor. Tensor G4 yonga setiyle geleceği belirtilen telefonun, 256 GB’a kadar depolama seçeneği ve 5.100 mAh kapasiteli bataryasıyla dikkat çekeceği söyleniyor. Hızlı şarj desteği de sunması bekleniyor.
Sızdırılan bilgilere göre Pixel 9a, 26 Mart 2025’te tanıtılacak ve ön siparişler 19 Mart’ta başlayacak. Siyah, beyaz, mor ve pembe olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle gelecek cihazın, 128 GB modeli için 590 dolar, 256 GB modeli için ise 700 dolar civarında fiyatlandırılacağı konuşuluyor.
Google, bu modelle uygun fiyatlı güçlü bir alternatif sunmayı hedefliyor. Resmi tanıtımın ardından tüm detaylar netleşmiş olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .
Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.