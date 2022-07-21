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    Samsung: Katlanabilir telefonlar ana akım olacak

    Galaxy Z Flip 3 katlanabilir telefon modelinin satışlarının pek çok standart modeli geride bırakması akıllı telefon pazarında yeni bir döneme işaret ediyor.     
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    Galaxy Z Flip 3
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    Samsung’un yıllar önce bir deneme süreci olarak başlattığı katlanabilir ekranlar bugün önemli bir tercih seçeneği haline geldi. Yavaş yavaş ana akım telefonlar arasında yerini almaya hazırlanıyor.

    Samsung katlanabilir telefonlar konusunda iddialı

    Geçen yıl ve bu yıl Galaxy Z Flip 3 katlanabilir telefon modelinin standart ekranlı modellerden bile daha çok satış yapması firmayı heyecanlandırdı. Yöneticiler katlanabilir telefonların ana akım haline geleceğinden emin.

    Geçen yıl Galaxy Z satışlarının yüzde 70’i Z Flip 3 modelinden geldi. Yüzde 30 ise Z Fold 3 tercih etti. Diğer amiral gemileri ile benzer fiyat etiketi Galaxy Z Flip 3 modelini popüler yapıyor. En geç gelecek yıl Galaxy Z Flip serisinin ana akım olacağından şüphe yok.

    Diğer taraftan geçen yıl katlanabilir telefon sektörünün 10 milyon satış yaptığı ifade ediliyor. Yıl bazında yüzde 300 civarında bir artış söz konusu. Samsung’un Galaxy A serisine yeni bir katlanabilir telefon ekleyeceği iddiaları ile birlikte bu yıl daha da fazla yükseliş görebiliriz.

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    donanimhabercom Instagram

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    TheJudgé 20 saat önce

    Arabanın powerbankı var lan ,yakında aracın yanına power bank takıp gezicez iphone sahipleri gibi

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    billy brown 1 gün önce

    editörlük eskidendi. şimdi basın yayın işi bu sitelere düşmüş. yazık.

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    juanmata09 1 hafta önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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