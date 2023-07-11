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    Anlık Bildirim

    KDV etkisi: Apple, App Store fiyatlarını yükseltecek

    Türkiye’nin yapmış olduğu KDV düzenlemesi neredeyse her ürün ve hizmeti etkilemeye devam ediyor. Apple da düzenleme kapsamında App Store fiyatlarının yükseleceğini duyurdu.
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    KDV etkisi: Apple, App Store fiyatlarını yükseltecek Tam Boyutta Gör
    Bir süre önce yapılan KDV oranlarındaki değişiklik Türkiye’de satılan ürün ve hizmetlerin fiyatlarını yükseltmeye başladı. Geçtiğimiz gün Apple, yeni KDV oranlarını iPhone, iPad ve diğer tüm ürünlerine yansıtmaya başlamıştı. Şimdi ise App Store mağazasındaki fiyatların yükseleceği firma tarafından bildirildi.

    App Store'daki fiyatlandırma değişiyor

    Apple, geliştiricileri uygulamalarının fiyatlandırılmasını etkileyecek bölgesel vergi değişiklikleri konusunda düzenli olarak bilgilendiriyor. Apple tarafından geliştiricilere gönderilen ve DonanımHaber tarafından görülen bir e-postaya göre, otomatik yenilenebilir abonelikler hariç olmak üzere, uygulamalar ve uygulama içi satın alımlar için fiyatlandırma Türkiye için 25 Temmuz tarihinde güncellenecek. 25 Temmuz itibariyle App Store’daki KDV oranı yüzde 18’den yüzde 20’ye yükseltilecek.

    Apple’ın e-postasında Türkiye’nin yanı sıra benzer vergi düzenlemelerinden dolayı fiyatların güncelleneceği ülkeler arasında Mısır, Nijerya ve Tanzanya da bulunuyor. Apple'a göre, bir geliştiricinin uygulamasının veya uygulama içi satın alımının temel satış mağazası Mısır, Nijerya, Tanzanya veya Türkiye'de değilse, fiyatlar ilgili satış mağazaları için artacak. Fiyat değişikliği otomatik yenilenebilir abonelikleri kapsamıyor. Geliştiriciler, yaklaşan fiyat değişikliklerini görmek için App Store Connect'teki Uygulamalarım'ın Fiyatlandırma ve Kullanılabilirlik bölümüne göz atabilirler.

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    mk148a 4 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 5 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 6 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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