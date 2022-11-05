Kelimeleri görsele dönüştüren Dall-E geliştiricilere açılıyor!

DALL-E artık daha fazla uygulamada karşımıza çıkacak
Bilindiği üzere yapay zeka desteğinden güç alarak yazılan metinleri adeta bir sanat eserine dönüştüren DALL-E, ayrıca kullanıcılara oluşturdukları her görsel için tam mülkiyet hakkı sunuyor. Yapılan açıklamada şirket, bir OpenAI API hesabına sahip olan geliştiricilerin DALL-E'nin gücünü günde dört milyondan fazla görüntü üretmek için kullanabileceğini söyledi.
Geliştiricilerin kullanımına sunulacak DALL-E API, üretilen görsellerin boyutuna ve sayısına göre fiyatlandırılacak. Bununla birlikte görsel başına 1024 x 1024 çözünürlük 0,02 dolar, 512 x 512 çözünürlük 0,018 dolar ve 256 x 256 çözünürlük 0,016 dolar olarak belirlenmiş durumda.
Günümüzde DALL-E, birçok platforma entegre olmaya devam ediyor. Yakın zamanda Microsoft, Image Creator olarak adlandırılan sistem ile yapay zeka tabanlı DALL-E teknolojisini kullanmaya başladı. Buna ek olarak moda tasarımı uygulaması CALA ve Shutterstock da teknolojiyi kullanan popüler uygulamalar arasında yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.
merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence