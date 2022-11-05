Kelimeleri görsele dönüştüren Dall-E geliştiricilere açılıyor!

Tam Boyutta Gör Bir süredir tüm kullanıcıların hizmetine açılan yapay zeka DALL-E, artık geliştiricilerin kullanımına açılıyor. Bugün resmi bir blog gönderisinde bulunan OpenAI, DALL-E’nin artık bir API olarak mevcut olduğunu ve geliştiricilerin ürünlerine ekleyebileceklerini duyurdu.

DALL-E artık daha fazla uygulamada karşımıza çıkacak

Bilindiği üzere yapay zeka desteğinden güç alarak yazılan metinleri adeta bir sanat eserine dönüştüren DALL-E, ayrıca kullanıcılara oluşturdukları her görsel için tam mülkiyet hakkı sunuyor. Yapılan açıklamada şirket, bir OpenAI API hesabına sahip olan geliştiricilerin DALL-E'nin gücünü günde dört milyondan fazla görüntü üretmek için kullanabileceğini söyledi.

Geliştiricilerin kullanımına sunulacak DALL-E API, üretilen görsellerin boyutuna ve sayısına göre fiyatlandırılacak. Bununla birlikte görsel başına 1024 x 1024 çözünürlük 0,02 dolar, 512 x 512 çözünürlük 0,018 dolar ve 256 x 256 çözünürlük 0,016 dolar olarak belirlenmiş durumda.

Microsoft DALL-E teknolojisini tarayıcıya entegre etti 2 hf. önce eklendi

Günümüzde DALL-E, birçok platforma entegre olmaya devam ediyor. Yakın zamanda Microsoft, Image Creator olarak adlandırılan sistem ile yapay zeka tabanlı DALL-E teknolojisini kullanmaya başladı. Buna ek olarak moda tasarımı uygulaması CALA ve Shutterstock da teknolojiyi kullanan popüler uygulamalar arasında yer alıyor.

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