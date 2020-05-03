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    Kickstarter platformunu salgın vurdu, yarı yarıya küçülüyor

    Koronavirüs salgını nedeniyle girişim projelerinin azalması Kickstarter platformunu zora soktu. Gelirleri azalan platform iş gücünün neredeyse yarısını kesiyor.
    1 hf.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Kickstarter platformunu salgın vurdu, yarı yarıya küçülüyor
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    Yatırım imkanı bulamayan projelerin kendilerini kullanıcılara tanıtarak kitlesel fonlama alabilme imkanını sunan Kickstarter yaklaşık 11 yıldır yüzbinlerce projeye kapılarını açmıştı. Koronavirüs salgını bu dev platformu da vurdu.

    Darbe aldı

    2009 yılında faaliyete geçen Kickstarter platformu, projesine yatırım arayan girişimcilerin en önemli merkezlerinden birisi haline gelmişti. Bir ürünün normal fiyatının daha altında ön sipariş benzeri satışını yapan girişimciler böylece çok yüklü meblağları toplayabiliyordu.

    Kickstarter bugüne kadar teknoloji dünyasına sayısız rekortmen proje kazandırdı. Pebble akıllı saati 10 milyon dolar fonlama ile rekor kırarken Pebble Time ise 20 milyon dolar gibi dev bir rakam toplamıştı. Oculus Rift sanal gerçeklik kaskı Kickstarter üzerinde adını duyururken Star Citizen oyunu da bu platformda gerçekleşme imkanı bulmuştu.

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    Bugüne kadar 450 bine yakın projenin gerçekleşmesini sağlayan Kickstarter platformu, koronavirüs salgını nedeniyle zora girdi. Azalan projeler ve insanların fonlamaya uzak kalması Kickstarter’ın gelirlerine de darbe vurdu. Platform sadece başarılı olan projelerin yüzde 5 karını almaktaydı. Projeler azalınca haliyle kar da eridi.

    Kickstarter platformunu salgın vurdu, yarı yarıya küçülüyor
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    Yapılan açıklamalara göre Kickstarter çalışanların yüzde 45’ini işten çııkarmayı planlıyor. Bunun için işçi sendikası ile bir anlaşma yapan platform elinden geldiği kadar işinden ayrılan çalışanlarını rahatlatmaya çalışacak.

    Anlaşmaya göre işten çıkarılanlara 4 ay daha destek tazminatı ödenecek. Yıllık geliri 100 bin doların altında olanların 6 ay boyunca, 100 bin doların üzerinde olanların ise 4 ay boyunca sağlık sigortaları karşılanacak.

    Diğer taraftan gelecek yıl salgın biter ve projelerde yeniden bir yükselme yaşanırsa Kickstarter’ın açacağı uygun iş pozisyonlarına geri alınmak hakkı da olacak. Yani Kickstarter eski günlerine dönerse çalışanların da işlerine dönme imkanı olacak.

    Şimdilik salgının nereye doğru evrileceği tam olarak kestirilemediği için ekonomi dünyası da yaralarını ne zaman saracak bilinmiyor. Temennimiz bir an evvel aşıların geliştirilmesi ve yayılımın durması.



    https://www.engadget.com/kickstarter-to-cut-up-to-45-percent-of-staff-201621602.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 1 hf.
    Ben hala destekçiler ile proje sahipleri arasında aracılık yapan Kickstarter uygulamasının nasıl darbe aldığını, zarar ettiğini anlamadım. Çok fazla da çalışana ihtiyacı yok. Projelere bağışlar azalmış olabilir ama darbe aldıysa asıl proje üreticileri (proje sahipleri) almıştır.

    Bu arada Kickstarter hala Türkiye'den yapılan projelere destek olmuyor, ülkenizi seçemiyorsunuz. Bilginize.
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    GwynBleidd48 1 hf.
    Korona herkesi vurdu
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