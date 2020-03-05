Koronavirüs bir filmi daha vurdu: No Time To Die yıl sonuna ertelendi

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Çin’den dünyaya yayılan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgını sinema dünyasını tehdit etmeye devam ediyor. Mission Impossible 7 filminin İtalya çekimlerinin ertelenmesinin ardından James Bond filmi No Time To Die da ertelendi.

No Time To Die ne zaman vizyona girecek?

Serinin 25. filmi olacak No Time To Die için daha önce vizyon tarihi olarak 10 Nisan 2020 açıklanmıştı. 31 Mart 2020 tarihinde ise Londra’da film için gala gösterisi yapılacaktı.

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Aslında film hazır durumdaydı ancak koronavirüs salgını nedeniyle pek çok ülkede sinema izleme oranları ciddi düşmüş durumda. En büyük global pazar durumundaki Çin’in pek çok şehrinde sinema salonları bir süredir kapalı. Bu da vizyona giren filmlerin hasılatını büyük oranda düşürüyor. Spectre filminin hasılatının yüzde 38’i Çin, İtalya, Güney Kore gibi ülkelerden gelmişti.

MGM, Eon ve Universal Studios yaptığı duyuruda No Time to Die filmini ertelediklerini duyurdu. Yeni takvime göre film 12 Kasım itibariyle İngiltere’de, 25 Kasım itibariyle de ABD’de vizyona girecek.

Ertelemenin film açısından biraz daha avantaj sağlayacağı tahmin ediliyor. Pek çok geçmiş Bond filmi de bu tarihlerde gösterime girmişti ve Şükran Günü olması ilgiyi biraz daha arttırabilir. Elbette tüm planlar koronavirüs salgınının bitmesi üzerine kurulu.

https://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/bond-movie-no-time-die-delayed-due-coronavirus-1282170

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