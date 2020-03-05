Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Koronavirüs bir filmi daha vurdu: No Time To Die yıl sonuna ertelendi

    James Bond serisinin 25. filmi olacak No Time To Die da koronavirüs salgınından etkilendi. Hasılatın önemli bir kısmını oluşturan ülkelerdeki salgın nedeniyle film ertelendi.
    2 hf.
    1,6b
    1
    5
    Sinema ve Dizi
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Koronavirüs bir filmi daha vurdu: No Time To Die yıl sonuna ertelendi
    Tam Boyutta Gör

    Çin’den dünyaya yayılan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgını sinema dünyasını tehdit etmeye devam ediyor. Mission Impossible 7 filminin İtalya çekimlerinin ertelenmesinin ardından James Bond filmi No Time To Die da ertelendi.

    No Time To Die ne zaman vizyona girecek?

    Serinin 25. filmi olacak No Time To Die için daha önce vizyon tarihi olarak 10 Nisan 2020 açıklanmıştı. 31 Mart 2020 tarihinde ise Londra’da film için gala gösterisi yapılacaktı.

    İlginizi Çekebilir Avatar No Time to Die, bugüne kadarki en uzun James Bond filmi olacak

    Ayrıca Bkz. "Google Hangouts Meet konferans özellikleri yaza kadar ücretsiz oldu"

    Aslında film hazır durumdaydı ancak koronavirüs salgını nedeniyle pek çok ülkede sinema izleme oranları ciddi düşmüş durumda. En büyük global pazar durumundaki Çin’in pek çok şehrinde sinema salonları bir süredir kapalı. Bu da vizyona giren filmlerin hasılatını büyük oranda düşürüyor. Spectre filminin hasılatının yüzde 38’i Çin, İtalya, Güney Kore gibi ülkelerden gelmişti.

    MGM, Eon ve Universal Studios yaptığı duyuruda No Time to Die filmini ertelediklerini duyurdu. Yeni takvime göre film 12 Kasım itibariyle İngiltere’de, 25 Kasım itibariyle de ABD’de vizyona girecek.

    Ertelemenin film açısından biraz daha avantaj sağlayacağı tahmin ediliyor. Pek çok geçmiş Bond filmi de bu tarihlerde gösterime girmişti ve Şükran Günü olması ilgiyi biraz daha arttırabilir. Elbette tüm planlar koronavirüs salgınının bitmesi üzerine kurulu.



    https://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/bond-movie-no-time-die-delayed-due-coronavirus-1282170 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Dodge (Mehmet ) 1 hf.
    Virüs bu şekilde yayılmaya devam ederse daha bir çok yapımdan erteleme kararı duyabiliriz.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    monacomen 2 hf.
    Dünya can derdinde; James Bond hasılat.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Rebellion87 (Taner Güneri) 2 hf.
    Bıktım şu James Bond filmlerinden yeter la yeter. Ara verin az...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. vivo NEX 3s 5G'nin resmi tanıtım videosu yayınlandı 2 hf. İlk kez satışa çıkan Huawei Mate Xs saniyeler içinde tükendi 2 hf. Aston Martin "üstü açık" süper arabası V12 Speedster'ı tanıttı 2 hf. The Last of Us dizisi resmen duyuruldu: HBO tarafından hazırlanıyor 2 hf. 2021 Genesis G80’den ilk görüntüler geldi 2 hf. Arnold Schwarzenegger’den Rus robot üreticisine 10 milyon dolarlık tazminat davası 2 hf. Microsoft koronavirüs tehlikesi nedeniyle evden çalışmaya izin verdi 2 hf. La Casa de Papel 4. Kısım fragmanı nihayet yayınlandı 2 hf. İstanbul Maltepe’ye Mi Store açılıyor 2 hf. Realme 6 serisi tanıtıldı: İlk kez Snapdragon 720G yonga seti ve uygun fiyat 2 hf. Realme Band satışa çıkıyor: İşte fiyatı 2 hf. Öğrencilerle firmaları buluşturan CreaTech+ etkinliği, 10-11 Mart'ta İzmir'de düzenleniyor 2 hf. AMD Zen 4 çekirdeği şimdiden bir süper bilgisayar ihalesi kazandı 2 hf. Mobil RTX Super ailesinin performans slaytı sızdı 2 hf. IBM tüm ulusal iş seyahatlerini koronavirüs sebebiyle durdurdu 2 hf. Apple, mağazalarına değişim cihazlarında düşük stok uyarısı yaptı 2 hf. Curiosity'den tam 1,8 milyar piksellik müthiş Mars panoraması 2 hf. Yeni BMW 2 Serisi Gran Coupe Türkiye fiyatı açıklandı: Ne zaman satılacak? 2 hf. Coronavirüs mutasyon geçirdi 2 hf. Dünyada Yılın Otomobili Ödülü'nde sona doğru: Finalistlerin sayısı 3'e indirildi 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Koronavirüs bir filmi daha vurdu: No Time To Die yıl sonuna ertelendi Sonraki Araştırmacılar, depreme dayanıklı bükülebilir beton geliştirdi 2 hf. Intel’in üretim sürecinde yarışa yeniden katılması 2021’den sonrasına kalacak 2 hf. Samsung Galaxy A21'in ilk görüntüsü ortaya çıktı 2 hf. 2020'nin ilk 2 ayında Türkiye'de en çok satılan otomobil modelleri 2 hf. Koronavirüs 22 dakikalığına Türkiye’ye geldi 2 hf. Realme’de Kadınlar Günü indirimleri başladı 2 hf. Netflix, Mart ayında tam 55 orijinal film ve dizi yayınlayacak: İşte tam liste 2 hf. Taşınabilir projeksiyon Acer C250i inceleme 2 hf. Monster'da Bu Hafta - FIFA 20 2 hf. Twitter hikayeler geliyor 2 hf. Sağlık Bakanı'ndan İranlılara: "Skype'tan görüşelim" 2 hf. Huawei P40 Lite E tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 hf. NASA, 10 'kentilyon' dolar değerindeki gök taşını ilk kez ziyaret edecek 2 hf. Oppo, Find X2 Pro'nun periskop kamerasıyla ilgili yeni görsel paylaştı 2 hf. Moto G8 Power Lite modelinin render görüntüleri sızdı 2 hf. 2022’de Ford’dan tam elektrikli Transit geliyor 2 hf. OnePlus 8 Lite'ın işlemcisi belli oldu: MediaTek Dimensity 1000 2 hf. Nubia CEO'su yaklaşan Red Magic 5G modeliyle çekilmiş fotoğrafları paylaştı 2 hf. Facebook, kripto para birimi Libra hakkındaki planlarını değiştiriyor 2 hf. Yeni Batman filminin 'Batmobil'i resmen ortaya çıktı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PlayStation 5 teknik detayları resmen açıklandı
    DonanımHaber
    Mobil operatörlerden ortak açıklama
    DonanımHaber
    Online Koronavirüs testi başladı: Koronavirüs riskiniz var mı ...
    DonanımHaber
    Goat of Duty Steam'de Ücretsiz
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Teknik Özellikleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Geriye Uyumluluk Çıkışında 100 PlayStation 4 Oyu...
    Bölüm Sonu Canavarı
    21 bin TL sistem topladım bir bakar mısınız ?
    DH Forum
    onno usta'nın dizel ve benzinli araç km öngörüsü
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim