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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Koronavirüs hakkında asılsız paylaşım yapan 19 kişi gözaltında

    Koronavirüs vakaları hakkında asılsız ve provokatif haberler paylaşan 93 şüpheliyi tespit eden Emniyet Genel Müdürlüğü bunlardan 19 tanesini göz altına aldı.
    4 gün
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    sosyal medya
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Koronavirüs hakkında asılsız paylaşım yapan 19 kişi gözaltında
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    Ülkemizdeki koronavirüs vakaları hakkında son günlerde sosyal medyada yapılan asılsız ve provokatif paylaşımların peşine düşen Emniyet Genel Müdürlüğü tespit ettiklerini gözaltına almaya başladı.

    Geçit yok

    Koronavirüsün ülkemizde salgına dönüştüğü, ilgili kurum ve görevlilerce yeterli tedbirin alınamadığı veya gerçek sayının kamuoyundan saklandığı şeklinde sosyal medyada provokatif paylaşım yapan 93 şüpheli şahıs Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından tespit edildi.

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs sinema ve dizi sektörünü vurmaya devam ediyor, pek çok yapım iptal edildi"

    Gerçek dışı görüntü ve ses dosyaları kullandığı anlaşılan bu şüphelilerden 19 tanesi göz altına alınmış durumda. Diğer şüphelilerle ilgili gözaltı işlemleri devam ediyor. İçişleri Bakanlığı toplumu endişeye ve paniğe sevk edici provokatif paylaşımlara kesinlikle geçit verilmeyeceğini ifade etti.



    https://www.cnnturk.com/turkiye/icisleri-bakanligi-o-paylasimlari-yapanlar-gozaltina-alindi Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    MrKattchup 4 gün en beğenilen
    Yok kaynımın dıdısının dıdısı şurda şu bizden gizliyorlar bak ses kaydı falan diye milleti işletip insanların korlularından beslenip bundan keyif alan bir grup var bu mahlukatların toplumdan soyutlanması gerekiyor, aynı şekilde iki “like” uğruna olmayan şeyleri olmuş gibi gösterip dikkat çekmeye çalışan sosyal medyanın esiri olmuş kişilere de acil şifalar diliyorum umarım en yakın zamanda sağlık bakanlığı onlara da el atar ve bu bağımlılıktan kurtarır.
    Yok kaynımın dıdısının dıdısı şurda şu bizden gizliyorlar bak ses kaydı falan diye milleti işletip insanların korlularından beslenip bundan keyif alan bir grup ...
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    Yanıtla +32
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    CleanCoders (Fatih ) 4 gün
    Elinize sağlık, Donanım Haber yorumcularına da bir el atıverin. bu forumda baya temizlik yapmak gerekiyor
    Yanıtla +23
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    WB 4 gün
    Cok guzel gelisme, canlarina okusunlar (hukuki olarak)
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    CoreXXX (fatih tat) 1 gün
    bunların hangi zihniyette olduğunuda biliyorum. sırf ülkeyi ve hükümeti kötülemek için sürekli sahte haber yapan tipler. sonunda layıklarını bulmuşlar
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    DH Misafiri 2 gün
    Tiktok önce çıplak orasını burasını açanları kaldirsin önce sonra diyerini ypsin rezillik dizboyu çünkü tiktokta
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    joven 3 gün
    Dh üyelerine çeki düzen versin yoksa dh çeki düzen verecekler benden söylemesi.
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    m-99 3 gün
    Çok iyi oluyor bunlara yalancılar. Milleti paniğe sevketmek için yok dayısının oğlu doktormuş da yok amcasının kızı Çin'de öğrenciymiş de. Yiyecek ekmeği yok siz kimsiniz de akrabanız ne olsun.

    En başta bir ses kaydı vardı Wuhan'da yılanın yetiştiği yerde roket izi bulmuşlar da biyolojik saldırıymış falan diye gevşek gevşek anlatan tipi gözaltına almaları gerek.
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    DH Misafiri 3 gün
    Bilimi ve bilim insanlarını ciddiye almayacaksınız ve "kaynımın amcaoğlusu dedi ki!" tadında söylenenlere yani; dedikodulara inanmaya devam edeceksiniz... Ortadoğu'nun kaderi bu maalesef!
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 4 gün
    Tıksınlar içeri anahtarını da denize atsınlar bunların.
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    Galatas4ray (ENVER A.) 4 gün
    İyi olmuş.Yahu 1 haftadıe whataspptan saçma sapan sesi mesajlar geliyor.
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    gun (Gün Oksay) 4 gün
    Bana sorarsan yardakçıları whatsapp gruplarından yayanlarında bir akıllarını alsalar çok iyi olur.



    Grupta söylesen kekomusunuz ne diye yayıyorsunuz suçlu biz oluyoruz.



    Bence onlar kadar suçlu bu yayanlarda.
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    MrKattchup 4 gün en beğenilen
    Yok kaynımın dıdısının dıdısı şurda şu bizden gizliyorlar bak ses kaydı falan diye milleti işletip insanların korlularından beslenip bundan keyif alan bir grup var bu mahlukatların toplumdan soyutlanması gerekiyor, aynı şekilde iki “like” uğruna olmayan şeyleri olmuş gibi gösterip dikkat çekmeye çalışan sosyal medyanın esiri olmuş kişilere de acil şifalar diliyorum umarım en yakın zamanda sağlık bakanlığı onlara da el atar ve bu bağımlılıktan kurtarır.
    Yanıtla +32
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    WB 4 gün
    Cok guzel gelisme, canlarina okusunlar (hukuki olarak)
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    3099 kez okundu.
    10 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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