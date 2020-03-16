Koronavirüs hakkında asılsız paylaşım yapan 19 kişi gözaltında

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Ülkemizdeki koronavirüs vakaları hakkında son günlerde sosyal medyada yapılan asılsız ve provokatif paylaşımların peşine düşen Emniyet Genel Müdürlüğü tespit ettiklerini gözaltına almaya başladı.

Geçit yok

Koronavirüsün ülkemizde salgına dönüştüğü, ilgili kurum ve görevlilerce yeterli tedbirin alınamadığı veya gerçek sayının kamuoyundan saklandığı şeklinde sosyal medyada provokatif paylaşım yapan 93 şüpheli şahıs Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından tespit edildi.

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Gerçek dışı görüntü ve ses dosyaları kullandığı anlaşılan bu şüphelilerden 19 tanesi göz altına alınmış durumda. Diğer şüphelilerle ilgili gözaltı işlemleri devam ediyor. İçişleri Bakanlığı toplumu endişeye ve paniğe sevk edici provokatif paylaşımlara kesinlikle geçit verilmeyeceğini ifade etti.

https://www.cnnturk.com/turkiye/icisleri-bakanligi-o-paylasimlari-yapanlar-gozaltina-alindi

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