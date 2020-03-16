Koronavirüs vaka sayısı 18'e yükseldi: Yeni vakalar endişelendiriyor

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu gece Twitter üzerinden maalesef yeni COVID-19 vakalarının duyurusunu yaptı. Koca'nın ifadelerine göre toplam vaka sayısı 18'e yükselmiş durumda. Yeni vakaların 7'sinin Avrupa'dan ve 3'ünün de ABD'den geldiği belirtiliyor.



Fahrettin Koca'nın açıklamaları şöyle: "Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş yedi, Amerika’dan gelmiş üç vakamız var. Durum üzücü ama… Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir."



Koca, ilk tweetinin tam olarak anlaşılamaması nedeniyle ikinci bir tweet daha paylaştı ve kesin rakamları şöyle açıkladı: "Az önce açıklanan ve yeni olan vaka sayısı, toplam 12’dir. Bunlardan 2’si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18’dir. Vaka sayısı bilgisi açık, tam olarak bu şekildedir."





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