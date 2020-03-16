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    Koronavirüs vaka sayısı 18'e yükseldi: Yeni vakalar endişelendiriyor

    Türkiye'deki koronavirüs salgını maalesef büyümeye devam ediyor. Fahrettin Koca'nın yeni açıklamasına göre toplam vaka sayısı 18'e yükselmiş durumda.
    5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Koronavirüs vaka sayısı 18'e yükseldi: Yeni vakalar endişelendiriyor
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu gece Twitter üzerinden maalesef yeni COVID-19 vakalarının duyurusunu yaptı. Koca'nın ifadelerine göre toplam vaka sayısı 18'e yükselmiş durumda. Yeni vakaların 7'sinin Avrupa'dan ve 3'ünün de ABD'den geldiği belirtiliyor.

    Fahrettin Koca'nın açıklamaları şöyle: "Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş yedi, Amerika’dan gelmiş üç vakamız var. Durum üzücü ama… Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir."

    Koca, ilk tweetinin tam olarak anlaşılamaması nedeniyle ikinci bir tweet daha paylaştı ve kesin rakamları şöyle açıkladı: "Az önce açıklanan ve yeni olan vaka sayısı, toplam 12’dir. Bunlardan 2’si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18’dir. Vaka sayısı bilgisi açık, tam olarak bu şekildedir."



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    Fakirdepocu (Yusuf ) 5 gün en beğenilen hardtracker
    Whatsappta dolasan ses kayitlarindansa resmi kaynaklara inanmayi tercih ederim.



    Eski olaylarda yasananlardan dolayi tamamen umudu kesip hic inanmamak sacma olur.



    Onlemler alinmaya calisiliyor, dogru kararlarin (okullara ara verilmesi, 60 yas ustu kisilere izin verilmesi, toplu etkinliklerin iptali) yaninda yanlis kararlarda ( ibadethanelerin kapatilmamasi, avmlerin kapatilmamasi) olabilir orasi ayri bir konu ama en buyuk is kisinin kendisine dusuyor. Olabildigince toplu alanlarda kalmayip, mecbur olmadikca kimseyle temas kurmamak ve hijyene onem vermek su anda yapilabilecek en iyi seylerden birkaci.



    Bu surecte resmi kaynaklar ve dogrulundan emin oldugumuz kaynaklari takip etmekte onemli. Yoksa ali velinin ses kayidi ya da uydurdugu seylere inanip kendimizi ekstradan korkutmaya ve panige ya da rehavete kaptirmaya gerek yok.











    Whatsappta dolasan ses kayitlarindansa resmi kaynaklara inanmayi tercih ederim. Eski olaylarda yasananlardan dolayi tamamen umudu kesip hic ina...
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    1 Yanıt Yanıtla +40
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    monacomen 5 gün
    Pavyon, diskotek, bara gitmek yasaklandı ama günde 5 vakit topluca camiye gitmenizde bir mani yok!! Yaş ortalaması 50 üzeri kimse discoya gitmiyor yalnız.
    Ayrıca eklemek gerek kütüphaneler de yasaklandı! Bu beni en çok şaşırtan. Kütüphaneye kaç kişi gidiyor ki gidenler de öğrenci genç kesimden ve sayıları çok az zaten. Muhtemelen evde ders çalışamayanların kütüphaneye akın edecekleri mi düşünülüyor, ama orada yemek yok en fazla 3 saat oturup giderler. Yine de içinde konuşulmayan mekan, sessiz, birbirine uzak oturulan ve belki de aşı üzerinde çalışacak bir öğrenci gidecektir oraya, ama bir Starbuck kadar bile insan orada gitmez merak etmeyin. Yaş ortalaması 50+80 olanlara ibadethanelerin açık olması ise bana hiç bir şekilde iyi niyetli bir karar gibi gelmiyor.
    Allah korusun burada hepimiz panik için değil birbirimizin sağlığı toplumumuzun kurtuluşu için kafa yoruyoruz, lütfen yazdıklarımızı ciddiye alın ve kötü niyet olarak algılamayın.
    Pavyon, diskotek, bara gitmek yasaklandı ama günde 5 vakit topluca camiye gitmenizde bir mani yok!! Yaş ortalaması 50 üzeri kimse discoya gitmiyor yalnız.
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    2 Yanıt Yanıtla +33
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    01myavuz (Mustafa YAVUZ) 5 gün monacomen
    Yasaklamaya gerek kalmadan insanların bunu düşünmesi gerekir.
    Gençlere birşey olmasada herkesin evinde yaşlı insanlar var.
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    huntedman (ahmet yılmaz) 5 gün monacomen
    Esas yasaklanması gereken cami. Yaş ortalamasının yanında kıç kıça duruyorlar. Bütün gün dışarıda geziyorlar. Virüs'ü yayma olasılığı yüksek insan topluluğu.
    Yanıtla +24
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    hardtracker (Faruk Mercanli) 5 gün
    Söylediğiniz hangi bir haber doğru ki buna insanlar güvensin. Ne kontrol var, ne önlem. Böyle giderse kısa zamanda rakamlar geometrik artacak.
    2 Yanıt Yanıtla +27
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    Fakirdepocu (Yusuf ) 5 gün hardtracker
    Whatsappta dolasan ses kayitlarindansa resmi kaynaklara inanmayi tercih ederim.



    Eski olaylarda yasananlardan dolayi tamamen umudu kesip hic inanmamak sacma olur.



    Onlemler alinmaya calisiliyor, dogru kararlarin (okullara ara verilmesi, 60 yas ustu kisilere izin verilmesi, toplu etkinliklerin iptali) yaninda yanlis kararlarda ( ibadethanelerin kapatilmamasi, avmlerin kapatilmamasi) olabilir orasi ayri bir konu ama en buyuk is kisinin kendisine dusuyor. Olabildigince toplu alanlarda kalmayip, mecbur olmadikca kimseyle temas kurmamak ve hijyene onem vermek su anda yapilabilecek en iyi seylerden birkaci.



    Bu surecte resmi kaynaklar ve dogrulundan emin oldugumuz kaynaklari takip etmekte onemli. Yoksa ali velinin ses kayidi ya da uydurdugu seylere inanip kendimizi ekstradan korkutmaya ve panige ya da rehavete kaptirmaya gerek yok.











    1 Yanıt Yanıtla +40
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    Spider_hip (Doğan Eray) 5 gün hardtracker
    Valla aynen öyle. Bu zamana kadar korona tehlikesi diye söylenen, etrafı uyaran ben, bakan beyin bu açıklamalarından sonra korona'nın bile düzmece olduğunu düşünmeye başladım. Yalancı çoban hesabı. 20 senedir sürekli 180 derece dönüşlerden sonra, bir dediğini yarın inkar etmelerden sonra çoğu yetkilinin söylediklerine itibar kalmadı ne yazık ki.
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    ironman68 (Mert Demir) 2 gün
    100 ü buldu ne yazıkki bu yayılma hızına bakılırsa 1000 leri bulması çok yakın
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    ti7800 (Temjin O.) 3 gün
    an itibarı ile 47 oldu.
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    SEO19 (EEEE 55555) 4 gün
    artık çok geç !

    artık önlemler almak için çok geç !!!

    istanbul metrobüsü getirenlere minnettar olduğunu hatırlayacaktır !
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    huntedman (ahmet yılmaz) 4 gün
    Belgeye yalan dediler peşine yasak açıklaması yaptılar, bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu.
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    smart1978 (X Y) 4 gün
    twitter.com/...

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    MertDrx (Mert L.) 4 gün
    Gençim diye çok sevinmeyin işin kötü tarafı Covid-19'u atlatanlarda yapılan yani çalışmalarda virüsün tam olarak atlatılamadığı ve akciğeri etkilediği görülmüş. Hastalarda hızlı yürüme gibi aktivitelerde nefes darlığı olabiliyormuş ve bazılarıda da akciğer kapasilerinin %15 ile %20 arası azalmış. Bunun için hala tedavi görüyorlarmış. Hongkong'da yapılan çalışmalar sonucu bir doktorun yayımladığı makalede böyle yazıyor. Merak eden araştırabilir.
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    smart1978 (X Y) 4 gün
    Ne yani Sayin Bakan ! Eski vakalar niye endiselendirmiyor ? Ne farkliliklari var ?
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    DH Misafiri 4 gün
    Cami, sinema, süpermarket gibi yerlerden bulaşabilir yine
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    6937 kez okundu.
    23 kişi, toplam 26 yorum yazdı.

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