Koronavirüs vaka sayısı 18'e yükseldi: Yeni vakalar endişelendiriyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu gece Twitter üzerinden maalesef yeni COVID-19 vakalarının duyurusunu yaptı. Koca'nın ifadelerine göre toplam vaka sayısı 18'e yükselmiş durumda. Yeni vakaların 7'sinin Avrupa'dan ve 3'ünün de ABD'den geldiği belirtiliyor.
Fahrettin Koca'nın açıklamaları şöyle: "Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş yedi, Amerika’dan gelmiş üç vakamız var. Durum üzücü ama… Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir."
Koca, ilk tweetinin tam olarak anlaşılamaması nedeniyle ikinci bir tweet daha paylaştı ve kesin rakamları şöyle açıkladı: "Az önce açıklanan ve yeni olan vaka sayısı, toplam 12’dir. Bunlardan 2’si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18’dir. Vaka sayısı bilgisi açık, tam olarak bu şekildedir."
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Eski olaylarda yasananlardan dolayi tamamen umudu kesip hic inanmamak sacma olur.
Onlemler alinmaya calisiliyor, dogru kararlarin (okullara ara verilmesi, 60 yas ustu kisilere izin verilmesi, toplu etkinliklerin iptali) yaninda yanlis kararlarda ( ibadethanelerin kapatilmamasi, avmlerin kapatilmamasi) olabilir orasi ayri bir konu ama en buyuk is kisinin kendisine dusuyor. Olabildigince toplu alanlarda kalmayip, mecbur olmadikca kimseyle temas kurmamak ve hijyene onem vermek su anda yapilabilecek en iyi seylerden birkaci.
Bu surecte resmi kaynaklar ve dogrulundan emin oldugumuz kaynaklari takip etmekte onemli. Yoksa ali velinin ses kayidi ya da uydurdugu seylere inanip kendimizi ekstradan korkutmaya ve panige ya da rehavete kaptirmaya gerek yok.
Ayrıca eklemek gerek kütüphaneler de yasaklandı! Bu beni en çok şaşırtan. Kütüphaneye kaç kişi gidiyor ki gidenler de öğrenci genç kesimden ve sayıları çok az zaten. Muhtemelen evde ders çalışamayanların kütüphaneye akın edecekleri mi düşünülüyor, ama orada yemek yok en fazla 3 saat oturup giderler. Yine de içinde konuşulmayan mekan, sessiz, birbirine uzak oturulan ve belki de aşı üzerinde çalışacak bir öğrenci gidecektir oraya, ama bir Starbuck kadar bile insan orada gitmez merak etmeyin. Yaş ortalaması 50+80 olanlara ibadethanelerin açık olması ise bana hiç bir şekilde iyi niyetli bir karar gibi gelmiyor.
Allah korusun burada hepimiz panik için değil birbirimizin sağlığı toplumumuzun kurtuluşu için kafa yoruyoruz, lütfen yazdıklarımızı ciddiye alın ve kötü niyet olarak algılamayın.
Gençlere birşey olmasada herkesin evinde yaşlı insanlar var.
Eski olaylarda yasananlardan dolayi tamamen umudu kesip hic inanmamak sacma olur.
Onlemler alinmaya calisiliyor, dogru kararlarin (okullara ara verilmesi, 60 yas ustu kisilere izin verilmesi, toplu etkinliklerin iptali) yaninda yanlis kararlarda ( ibadethanelerin kapatilmamasi, avmlerin kapatilmamasi) olabilir orasi ayri bir konu ama en buyuk is kisinin kendisine dusuyor. Olabildigince toplu alanlarda kalmayip, mecbur olmadikca kimseyle temas kurmamak ve hijyene onem vermek su anda yapilabilecek en iyi seylerden birkaci.
Bu surecte resmi kaynaklar ve dogrulundan emin oldugumuz kaynaklari takip etmekte onemli. Yoksa ali velinin ses kayidi ya da uydurdugu seylere inanip kendimizi ekstradan korkutmaya ve panige ya da rehavete kaptirmaya gerek yok.