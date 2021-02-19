Kovid-19 salgınından sert etkilenen THY, 17,3 milyar TL zarar açıkladı

Tam Boyutta Gör Kovid-19 pandemisinin sert vurduğu sektörlerin başında havacılık endüstrisi geliyor. Uçak üreticilerinden havayolu şirketlerine kadar geniş bir yelpazede zarar haberlerinin yayıldığı sektörde ülkemizin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları’ndan da açıklama geldi.

2020 yılına dair gelir tablosunu Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklayan THY, pandemi sürecinin yarattığı olumsuzluklar nedeni ile 17,3 milyar TL zarar ettiğini duyurdu. 1 Ocak-31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki gelir tablosunu açıklayan THY, havacılık sektörünün içinde bulunduğumuz süreçten ne derece etkilendiğini gösteren şirketlerden biri oldu.

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THY’nce yapılan açıklamada “Faaliyet kârına rağmen dönem zararı, ekli gelir tablosundan da görüleceği üzere kambiyo zararlarından kaynaklanmaktadır.” ifadelerine yer verilerken net satışların 45 milyar 67 milyon TL olduğu ve satış maliyetinin ise 37,5 milyar TL olarak gerçekleştiği ifade edildi.

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Faaliyet kârını 26,9 milyar TL olarak açıklayan THY, zarar hanesine ise 41,1 milyar TL büyüklüğündeki kambiyo zararları ile 2,8 milyar TL büyüklüğündeki finansman giderlerini ekledi. Tüm bu meblağlar sonucunda ise THY’nin dönem net zararı 17,3 milyar TL olarak gerçekleşti.

https://haber.aero/sivil-havacilik/thynin-covid-19-zarari-173-milyar-tl/

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