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    havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kovid-19 salgınından sert etkilenen THY, 17,3 milyar TL zarar açıkladı

    Ülkemizin bayrak taşıyıcı havayolu şitketi Türk Hava Yolları'nın 2020 yılı gelir tablosuna Kovid-19 pandemisi damga vurdu. Şirket, 17,3 milyar TL zarar açıkladı.
    19 Şubat 2021, 00:30 (4 sa.)
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    havacılık
    Gökhan G.
    Editör
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    Kovid-19 salgınından sert etkilenen THY, 17,3 milyar TL zarar açıkladı
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    Kovid-19 pandemisinin sert vurduğu sektörlerin başında havacılık endüstrisi geliyor. Uçak üreticilerinden havayolu şirketlerine kadar geniş bir yelpazede zarar haberlerinin yayıldığı sektörde ülkemizin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları’ndan da açıklama geldi.

    2020 yılına dair gelir tablosunu Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklayan THY, pandemi sürecinin yarattığı olumsuzluklar nedeni ile 17,3 milyar TL zarar ettiğini duyurdu. 1 Ocak-31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki gelir tablosunu açıklayan THY, havacılık sektörünün içinde bulunduğumuz süreçten ne derece etkilendiğini gösteren şirketlerden biri oldu.

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    THY’nce yapılan açıklamada “Faaliyet kârına rağmen dönem zararı, ekli gelir tablosundan da görüleceği üzere kambiyo zararlarından kaynaklanmaktadır.” ifadelerine yer verilerken net satışların 45 milyar 67 milyon TL olduğu ve satış maliyetinin ise 37,5 milyar TL olarak gerçekleştiği ifade edildi.

    Kovid-19 salgınından sert etkilenen THY, 17,3 milyar TL zarar açıkladı
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    Faaliyet kârını 26,9 milyar TL olarak açıklayan THY, zarar hanesine ise 41,1 milyar TL büyüklüğündeki kambiyo zararları ile 2,8 milyar TL büyüklüğündeki finansman giderlerini ekledi. Tüm bu meblağlar sonucunda ise THY’nin dönem net zararı 17,3 milyar TL olarak gerçekleşti.



    https://haber.aero/sivil-havacilik/thynin-covid-19-zarari-173-milyar-tl/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    c

    13 saat önce
    A
    aysensS

    Doğru yada değil bilmiyorum ama tasarımı harika

    15 saat önce
    ExclusivePack

    fake bu. böyle bir hız yok https://www.youtube.com/watch?v=yKjzmts-oQU

    16 saat önce
    Rouvax

    Seri uretim degil

    20 saat önce
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    T th9 3 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
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    cocainbar (Cocain bar) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Muhasebeci degilim ama 41 milyar kambiyo zarari garip gorundu.

    Kambiyo icin ; "yabancı paraların maliyetinden daha düşük bir ücretle elden çıkarılıp zarar edilmesine denir" diyor. Yanlis anlamiyorsam kur farki ozetle.

    Neyse 700 mudur maasini alsinda sorun degil oder halk
    Muhasebeci degilim ama 41 milyar kambiyo zarari garip gorundu. Kambiyo icin ; "yabancı paraların maliyetinden daha düşük bir ücretle elden çıkarılıp zar...
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    B by__metallica (SATX ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kartal imam hatipten daha çok yönetici alınması lazım. Mevcut sayı yeterli olmadığı için zarar ediyor. Bu oyunu bozmamız lazım
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    Galatas4ray (ENVER A.) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu kadar kazık fiyata yıllarca bilet sattılar.1 yılda yaptıkları ciro bunlara 10 yıl yeterdi normalde nasıl oldu da zarar ettiler ilginç :D
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    cocainbar (Cocain bar) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Muhasebeci degilim ama 41 milyar kambiyo zarari garip gorundu.

    Kambiyo icin ; "yabancı paraların maliyetinden daha düşük bir ücretle elden çıkarılıp zarar edilmesine denir" diyor. Yanlis anlamiyorsam kur farki ozetle.

    Neyse 700 mudur maasini alsinda sorun degil oder halk
    Yanıtla +4
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    T th9 3 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    sıkıntı yok biz öderiz 😎
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