6 yılda 3 milyar dolarlık vurgun: Kuzey Kore etkisi

Kuzey Kore’nin nükleer denemelerinin sponsoru kripto para dünyası
Yapılan araştırmalara göre başta Lazarus olmak üzere Kuzey Kore kaynaklı siber saldırganlar son 6 yılda 3 milyar dolarlık vurgun yaptı. Sadece 2022 yılında 1.7 milyar dolar çalan saldırganlar 2021 yılı Kuzey Kore ihracat rakamının yaklaşık 10 katına ulaştı. Kuzey Kore askeri bütçesinin ise neredeyse yarısı ediyor. Özellikle bu yıl Axie Infinity saldırısı 600 milyon dolar civarında kayba neden olmuştu.
Kuzey Kore tarafından fonlandığı iddia edilen siber saldırganlar elde ettikleri varlıkları Tornado Cash ve Sinbad gibi gizlilik odaklı değişim platformlarında akladı. ABD de son dönemde bu iki platformu kara listeye almış durumda. Bu çalınan paraların Kuzey Kore nükleer programını finanse etmiş olabileceğinden endişe ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.