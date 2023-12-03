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    6 yılda 3 milyar dolarlık vurgun: Kuzey Kore etkisi

    Yıllardır kripto para dünyasındaki siber saldırıların bir numaralı sorumlusu kabul edilen Kuzey Koreli hacker grupları ülkenin nükleer füze denemelerine önemli katkılar yapıyor.
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    Kripto para dünyasının düzenlemeden ve kontrolden uzak yapısı siber saldırganlara yeni bir iş kapısı açtı. Bankaların karmaşık sistemlerini çözmekle uğraşmak yerine projelerin kontratlarındaki basit açıkları bularak erişim sağlayan saldırganlar devasa bir rakam elde etti.

    Kuzey Kore’nin nükleer denemelerinin sponsoru kripto para dünyası

    Yapılan araştırmalara göre başta Lazarus olmak üzere Kuzey Kore kaynaklı siber saldırganlar son 6 yılda 3 milyar dolarlık vurgun yaptı. Sadece 2022 yılında 1.7 milyar dolar çalan saldırganlar 2021 yılı Kuzey Kore ihracat rakamının yaklaşık 10 katına ulaştı. Kuzey Kore askeri bütçesinin ise neredeyse yarısı ediyor. Özellikle bu yıl Axie Infinity saldırısı 600 milyon dolar civarında kayba neden olmuştu.

    Kuzey Kore tarafından fonlandığı iddia edilen siber saldırganlar elde ettikleri varlıkları Tornado Cash ve Sinbad gibi gizlilik odaklı değişim platformlarında akladı. ABD de son dönemde bu iki platformu kara listeye almış durumda. Bu çalınan paraların Kuzey Kore nükleer programını finanse etmiş olabileceğinden endişe ediliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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