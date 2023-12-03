6 yılda 3 milyar dolarlık vurgun: Kuzey Kore etkisi

Tam Boyutta Gör Kripto para dünyasının düzenlemeden ve kontrolden uzak yapısı siber saldırganlara yeni bir iş kapısı açtı. Bankaların karmaşık sistemlerini çözmekle uğraşmak yerine projelerin kontratlarındaki basit açıkları bularak erişim sağlayan saldırganlar devasa bir rakam elde etti.

Yapılan araştırmalara göre başta Lazarus olmak üzere Kuzey Kore kaynaklı siber saldırganlar son 6 yılda 3 milyar dolarlık vurgun yaptı. Sadece 2022 yılında 1.7 milyar dolar çalan saldırganlar 2021 yılı Kuzey Kore ihracat rakamının yaklaşık 10 katına ulaştı. Kuzey Kore askeri bütçesinin ise neredeyse yarısı ediyor. Özellikle bu yıl Axie Infinity saldırısı 600 milyon dolar civarında kayba neden olmuştu.

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Kuzey Kore tarafından fonlandığı iddia edilen siber saldırganlar elde ettikleri varlıkları Tornado Cash ve Sinbad gibi gizlilik odaklı değişim platformlarında akladı. ABD de son dönemde bu iki platformu kara listeye almış durumda. Bu çalınan paraların Kuzey Kore nükleer programını finanse etmiş olabileceğinden endişe ediliyor.

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