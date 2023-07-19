Çin engeli yetmedi: Kritik çip firması ASML kazancını yüzde 38 artırdı

Tam Boyutta Gör Dünyanın en önemli yarı iletken ekipman firmalarından biri olan ASML, ikinci çeyrekte gelir ve kârında ciddi bir sıçrama kaydetti ancak önümüzdeki makroekonomik "belirsizlikler" konusunda şirket ihtiyatlı davranıyor. Bu arada Hollandalı ASML, dünyanın en gelişmiş çiplerinin üretiminde gerekli olan pahalı makineleri üretiyor ancak ABD'nin Çin'e yönelik ihracat kısıtlamalarına da takılıyor.

ASML, güçlü bir görünüm sergiledi

ASML, çip endüstrisi için en kilit firmalardan birisi konumunda. Bunun en açık göstergesi de dünyanın en büyük sözleşmeli yarı iletken üreticisi TSMC’nin firmanın müşterileri arasında olması. Ancak ASML, ürettiği araçların önemi nedeniyle ABD-Çin teknoloji savaşının da ortasında bulunuyor. Bu zorlu şartlara rağmen firma, yılın ikinci çeyreğinde 1,9 milyar avro net kâr elde etti. İlgili dönemdeki net satışlar da 6,8 milyar avro olarak gerçekleşti. ASML, satışlarını yüzde 27 artırırken kârını da yüzde 37,6 oranında artırmayı başardı. Firma aynı zamanda 2023 genelindeki net satış tahminini de yükselterek büyüme tahminini yüzde 25’ten yüzde 30’a yükseltti.

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ASML, bu büyümenin kaynağında bellek yongaları üretmek için kullanılan derin ultraviyole (DUV) litografi makinesinden elde edilen güçlü gelirden elde edildiğini belirtiyor. Bu makinelerden çıkan ürünler akıllı telefonlardan dizüstü bilgisayarlara ve sunuculara kadar çeşitli cihazlara giriyor.

ASML, ABD'nin Çin'i gelişmiş yarı iletkenlerin üretimi de dahil olmak üzere kilit teknolojilerden mahrum bırakma dalgasına da kapılmış durumda. Haziran ayında ASML'nin merkezinin bulunduğu Hollanda, gelişmiş yarı iletken ekipmanlara kendi ihracat kısıtlamalarını getirdi. Bu hamle ABD’nin baskıları nedeniyle Çin’e yönelik olarak gerçekleştirildi. Ancak ASML CEO’su Peter Wennink, "Sonuç olarak, ihracat kontrol önlemlerine toplam olarak baktığınızda, 2023 yılı üzerinde önemli bir etki beklemiyoruz” dedi.

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