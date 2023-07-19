Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çin engeli yetmedi: Kritik çip firması ASML kazancını yüzde 38 artırdı

    Yarı iletken ve çip üretiminde en kilit şirketlerden birisi olan ASML, Çin’in ihracat kısıtlamalarından çok da etkilenmemiş gibi görünüyor. ASML, son çeyrekte kârını önemli ölçüde artırdı.
    Oy Ver
    Kritik çip firması ASML kazancını yüzde 38 artırdı Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en önemli yarı iletken ekipman firmalarından biri olan ASML, ikinci çeyrekte gelir ve kârında ciddi bir sıçrama kaydetti ancak önümüzdeki makroekonomik "belirsizlikler" konusunda şirket ihtiyatlı davranıyor. Bu arada Hollandalı ASML, dünyanın en gelişmiş çiplerinin üretiminde gerekli olan pahalı makineleri üretiyor ancak ABD'nin Çin'e yönelik ihracat kısıtlamalarına da takılıyor.

    ASML, güçlü bir görünüm sergiledi

    ASML, çip endüstrisi için en kilit firmalardan birisi konumunda. Bunun en açık göstergesi de dünyanın en büyük sözleşmeli yarı iletken üreticisi TSMC’nin firmanın müşterileri arasında olması. Ancak ASML, ürettiği araçların önemi nedeniyle ABD-Çin teknoloji savaşının da ortasında bulunuyor. Bu zorlu şartlara rağmen firma, yılın ikinci çeyreğinde 1,9 milyar avro net kâr elde etti. İlgili dönemdeki net satışlar da 6,8 milyar avro olarak gerçekleşti. ASML, satışlarını yüzde 27 artırırken kârını da yüzde 37,6 oranında artırmayı başardı. Firma aynı zamanda 2023 genelindeki net satış tahminini de yükselterek büyüme tahminini yüzde 25’ten yüzde 30’a yükseltti.

    ASML, bu büyümenin kaynağında bellek yongaları üretmek için kullanılan derin ultraviyole (DUV) litografi makinesinden elde edilen güçlü gelirden elde edildiğini belirtiyor. Bu makinelerden çıkan ürünler akıllı telefonlardan dizüstü bilgisayarlara ve sunuculara kadar çeşitli cihazlara giriyor.

    ASML, ABD'nin Çin'i gelişmiş yarı iletkenlerin üretimi de dahil olmak üzere kilit teknolojilerden mahrum bırakma dalgasına da kapılmış durumda. Haziran ayında ASML'nin merkezinin bulunduğu Hollanda, gelişmiş yarı iletken ekipmanlara kendi ihracat kısıtlamalarını getirdi. Bu hamle ABD’nin baskıları nedeniyle Çin’e yönelik olarak gerçekleştirildi. Ancak ASML CEO’su Peter Wennink, "Sonuç olarak, ihracat kontrol önlemlerine toplam olarak baktığınızda, 2023 yılı üzerinde önemli bir etki beklemiyoruz” dedi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

    Profil resmi
    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

    Profil resmi
    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

    Profil resmi
    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    aks körüğü yağ kaçağı balata neden kokar iphone 7 nfc çalışmıyor diş taşım kırıldı ne yapmalıyım vodafone 2 gb internet hediye

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Nothing Phone 1
    Nothing Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Victus 16
    HP Victus 16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    HUGOLA-ORCHESTRA
    HUGOLA-ORCHESTRA
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız