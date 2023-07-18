Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    TSMC’nin gelirleri neredeyse yüzde 30 düşerek çakılabilir

    Yarı iletken endüstrisinin en büyük üreticisi konumunda olan TSMC, görünüşe mevcut ekonomik koşullara arşı bağışık değil. Zira firmanın gelirleri son çeyrekte ciddi oranda düştü.
    Oy Ver
    TSMC’nin gelirleri neredeyse yüzde 30 düşerek çakılabilir Tam Boyutta Gör
    Küresel ekonomik sıkıntıların yarı iletkenlere olan talebi azaltması nedeniyle Tayvanlı yonga üreticisi TSMC'nin ikinci çeyrek net kârında neredeyse yüzde 30’luk bir düşüş bildirmesi bekleniyor, ancak analistler iş performansının içinde bulunduğumuz mevcut çeyrekte iyileşebileceğini söylüyor.

    TSMC, düşüşe hazırlanıyor

    TSMC’nin gelirleri neredeyse yüzde 30 düşerek çakılabilir Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticisi olan ve Apple ile Nvidia'nın önemli tedarikçilerinden Taiwan Semiconductor Manufacturing’nin (TSMC) önümüzdeki günlerde açıklayacağı Nisan-Haziran dönemine ait finansal raporunda ne kâr seviyesinde yüzde 27 düşüş yaşaması bekleniyor. Firmanın yılın ikinci çeyreğinde 5,58 milyar dolar net kâr elde edeceği, bunun önceki yılın aynı döneminde ise 7.65 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

    Analistler yaşanılacak düşüşün TSMC için bir dip anlamına geleceğini ancak üçüncü çeyrekle birlikte görünümün düzeleceğini söylüyor. Bununla birlikte geleneksel açıdan ikinci çeyrek, teknoloji sektörü için satışların durağan geçtiği bir dönem. Bunu doğrular bir açıklama ise TSMC’den geçtiğimiz ay gelmişti. Şirket, yapay zeka uygulamalarına yönelik hızla artan talebin çok sayıda siparişe yol açtığını ve ikinci yarıda ilk yarıdan daha iyi bir performans sergileyeceklerini belirtmişti. TSMC, resmi finansal raporunu Perşembe günü yayınlayacak. Reuters’in hesaplamalarına göre TSMC'nin ikinci çeyrek geliri 15,53 milyar dolar olarak gerçekleşecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

    Profil resmi
    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

    Profil resmi
    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

    Profil resmi
    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kopan internet kablosu nasıl bağlanır daihatsu sirion alınır mı ripazol kullanıcı yorumları mutabakatsızlık ne demek arabayla italya"ya gitmek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM 20
    General Mobile GM 20
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    7.500 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Notebook Laptop X515EA-BQ868
    ASUS Notebook Laptop X515EA-BQ868
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız