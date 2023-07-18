TSMC’nin gelirleri neredeyse yüzde 30 düşerek çakılabilir

Analistler yaşanılacak düşüşün TSMC için bir dip anlamına geleceğini ancak üçüncü çeyrekle birlikte görünümün düzeleceğini söylüyor. Bununla birlikte geleneksel açıdan ikinci çeyrek, teknoloji sektörü için satışların durağan geçtiği bir dönem. Bunu doğrular bir açıklama ise TSMC’den geçtiğimiz ay gelmişti. Şirket,yapay zeka uygulamalarına yönelik hızla artan talebin çok sayıda siparişe yol açtığını ve ikinci yarıda ilk yarıdan daha iyi bir performans sergileyeceklerini belirtmişti. TSMC, resmi finansal raporunu Perşembe günü yayınlayacak. Reuters’in hesaplamalarına göre TSMC'nin ikinci çeyrek geliri 15,53 milyar dolar olarak gerçekleşecek.
Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)