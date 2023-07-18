Tam Boyutta Gör Küresel ekonomik sıkıntıların yarı iletkenlere olan talebi azaltması nedeniyle Tayvanlı yonga üreticisi TSMC'nin ikinci çeyrek net kârında neredeyse yüzde 30’luk bir düşüş bildirmesi bekleniyor, ancak analistler iş performansının içinde bulunduğumuz mevcut çeyrekte iyileşebileceğini söylüyor.

TSMC, düşüşe hazırlanıyor

Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticisi olan ve Apple ile Nvidia'nın önemli tedarikçilerinden Taiwan Semiconductor Manufacturing’nin (TSMC) önümüzdeki günlerde açıklayacağı Nisan-Haziran dönemine ait finansal raporunda ne kâr seviyesinde yüzde 27 düşüş yaşaması bekleniyor. Firmanın yılın ikinci çeyreğinde 5,58 milyar dolar net kâr elde edeceği, bunun önceki yılın aynı döneminde ise 7.65 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

Rekabet kızışıyor: Samsung, 3nm sürecinde TSMC’yi geçti! 1 gün önce eklendi

Analistler yaşanılacak düşüşün TSMC için bir dip anlamına geleceğini ancak üçüncü çeyrekle birlikte görünümün düzeleceğini söylüyor. Bununla birlikte geleneksel açıdan ikinci çeyrek, teknoloji sektörü için satışların durağan geçtiği bir dönem. Bunu doğrular bir açıklama ise TSMC’den geçtiğimiz ay gelmişti. Şirket, yapay zeka uygulamalarına yönelik hızla artan talebin çok sayıda siparişe yol açtığını ve ikinci yarıda ilk yarıdan daha iyi bir performans sergileyeceklerini belirtmişti. TSMC, resmi finansal raporunu Perşembe günü yayınlayacak. Reuters’in hesaplamalarına göre TSMC'nin ikinci çeyrek geliri 15,53 milyar dolar olarak gerçekleşecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

TSMC’nin gelirleri neredeyse yüzde 30 düşerek çakılabilir