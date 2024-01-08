Kuantum haberleşmede ilk büyük adım atıldı: Görüntü transferi artık mümkün

Uydu üzerinden kuantum iletişimi gerçekleşti
Çin'de yayınlanan bir rapora göre, Rusya ve Çin'den bilim insanları, uydu üzerinden kuantum iletişimini başarıyla tamamladı. Moskova yakınlarındaki Zvenigorod ve Çin'in kuzeybatı Sincan bölgesinde bulunan iki yer istasyonu arasında (3200km) yapılan çalışmada,Çin'in kuantum uydusu Mozi aracılığıyla iki statik görüntü transfer edildi.
Kaçıranlar için Kuantum haberleşme, asla kırılamayan, üçüncü kişilerin bilgi sızdırmasına izin vermeyen bir iletişim yöntemi olarak biliniyor. Dolayısıyla askeri haberleşme konusunda geleceğin teknolojilerinden biri niteliğinde. Üstelik güvenli internet için de büyük umut vadediyor. Yeni çalışmanın arkasında ise, 2016 yılında uzaya fırlatılan Mozi'nin yer aldığını hatırlatalım.
Statik görüntülerin yanı sıra, kuantum iletişiminin gerçek zamanlı aktarımlarda ne kadar başarılı olacağı belirsiz. Ancak 2017'de Çin ile Avusturya arasındaki bir sesli arama testi, fiber optik ağlarda kuantum iletişiminin önünü açmıştı. Uzmanlara göre kuantum iletişiminin pratik kullanımı için halen zaman var. Ancak yeni çalışma da dahil olmak üzere heyecan verici gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.