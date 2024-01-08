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    Anlık Bildirim

    Kuantum haberleşmede ilk büyük adım atıldı: Görüntü transferi artık mümkün

    Rusya ve Çin, uydu üzerinden kuantum iletişiminde bir ilke imza attı. Çin'in kuantum uydusu Mozi üzerinden 3200km mesafe arasında iki görüntü transfer edildi.  
    Kuantum haberleşmede bir ilk! Görüntü transferi artık mümkün Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Dünya'da dijital iletişime olan güven her geçen gün artıyor ve yepyeni teknolojiler ile karşılaşıyoruz. Bunlardan biri ise Kuantum iletişimi. Bu, sizlere bilim kurgu filmlerinden çıkmış gibi görünebilir. Ancak son on yıldır çalışmalar bir hayli hızlanmış durumda. Yakın tarihte ise Çin ve Rusya'dan bilim insanları, kuantum iletişimi kullanarak uydu üzerinden görüntü aktarımı gerçekleştirdi. 

    Uydu üzerinden kuantum iletişimi gerçekleşti

    Çin'de yayınlanan bir rapora göre, Rusya ve Çin'den bilim insanları, uydu üzerinden kuantum iletişimini başarıyla tamamladı. Moskova yakınlarındaki Zvenigorod ve Çin'in kuzeybatı Sincan bölgesinde bulunan iki yer istasyonu arasında (3200km) yapılan çalışmada,Çin'in kuantum uydusu Mozi aracılığıyla iki statik görüntü transfer edildi. 

    Kaçıranlar için Kuantum haberleşme, asla kırılamayan, üçüncü kişilerin bilgi sızdırmasına izin vermeyen bir iletişim yöntemi olarak biliniyor. Dolayısıyla askeri haberleşme konusunda geleceğin teknolojilerinden biri niteliğinde. Üstelik güvenli internet için de büyük umut vadediyor. Yeni çalışmanın arkasında ise, 2016 yılında uzaya fırlatılan Mozi'nin yer aldığını hatırlatalım.

    Kuantum haberleşmede bir ilk! Görüntü transferi artık mümkün Tam Boyutta Gör
    Zira günümüzde optik fiber üzerinden karasal aktarım, foton kaybı nedeniyle yaklaşık 997,7km'den sonra bozulmaya uğramakta. Çin Bilimler Akademisi tarafından yönetilen Mozi ise, yerküreye gönderdiği lazer ışınları ile uzun mesafeli kuantum iletişiminin anahtarı olarak görülüyor. Dolayısıyla yeni çalışma, iki ülke için de kilometre taşı niteliğinde.

    Statik görüntülerin yanı sıra, kuantum iletişiminin gerçek zamanlı aktarımlarda ne kadar başarılı olacağı belirsiz. Ancak 2017'de Çin ile Avusturya arasındaki bir sesli arama testi, fiber optik ağlarda kuantum iletişiminin önünü açmıştı. Uzmanlara göre kuantum iletişiminin pratik kullanımı için halen zaman var. Ancak yeni çalışma da dahil olmak üzere heyecan verici gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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