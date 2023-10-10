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    Anlık Bildirim

    Kullanıcılar Apple Vision Pro’nun çok ağır olduğunu bildiriyor

    Apple’ın ilk karma gerçeklik başlığı Apple Vision Pro, aylar önce duyurulmuş olsa da piyasaya henüz çıkmadı. Başlığı deneyenler ise Vision Pro’nun çok ağır olduğunu bildiriyor.
    Kullanıcılar Apple Vision Pro’nun çok ağır olduğunu bildiriyor Tam Boyutta Gör
    Apple ilk karma gerçeklik başlığı olan Vision Pro'yu haziran ayında duyurdu. Ancak şirket hala cihazın farklı yönlerini geliştirmek için çalıştığından cihaz henüz piyasaya çıkış yapmadı. Zaten Apple da tanıtım sırasında Vision Pro’nun 2024’ün başlarında çıkacağını açıklamıştı. Bununla birlikte başlığı deneyen bazı kullanıcıların kısa süreler için bile olsa Pro’nun çok ağır olduğunu söylüyor.

    Vision Pro, ağırlık konusunda üzebilir

    Mark Gurman, "Power On" bülteninde, mevcut modelin yaklaşık yarım kilo (453 gr) ağırlığında olduğunu ve bunun bazı kullanıcılar için çok ağır olduğunu söylüyor. Bu durum, kısa süreli kullanımlarda bile bazı kullanıcıların boyun ağrısı yaşamasına sebep oluyor. Bunula birlikte bu ağırlığın Apple’a özel olmadığını belirtelim. Örneğin Meta Quest 3, 515 gram ağırlığa sahip. Ancak ağırlığın dağıtılış şekli konforda çok önemli.

    Kullanıcılar Apple Vision Pro’nun çok ağır olduğunu bildiriyor Tam Boyutta Gör
    Öte yandan Apple’ın halihazırda Vision Pro testlerinin son aşamalarına geldiği ve bu noktadan sonra ağırlık konusunda bir şey yapamayacağı bildiriliyor. Ancak şirketin, ağırlığı daha eşit bir şekilde dağıtmaya yardımcı olacak bir baş üstü kayışı düşündüğü ve gelecekteki modeller için konuyu daha ciddiye aldığı söyleniyor. Mevcut haliyle başlık, yüzünüzüz ön tarafına doğru baskı uygulayacak gibi görünüyor. Ek olarak belirtmek gerekiyor ki, Meta Quest 3’te bulunan baş üstü kayış, ağırlığın dağıtılmasına katkıda bulunuyor.

    Bunun yanı sıra, Apple'ın Vision Pro'nun sonraki sürümlerini gözlük takan kişiler için daha erişilebilir hale getirmek için çalıştığı da bildiriliyor. Bilmeyenler için, mevcut model gözlükle kullanılamıyor ve kullanıcıların kullanmadan önce manyetik reçeteli lensler takması gerekiyor. Apple'ın gelecekteki cihazları önceden kurulmuş reçeteli lenslerle satmayı düşündüğü bildiriliyor. Ancak bu yaklaşım, kullanıcının görme reçetesinin değişmesi ya da Vision Pro'yu başkalarıyla paylaşmak istemesi gibi zorlukları da beraberinde getirebilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    karayulun 1 gün önce

    hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D

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    ccguven 4 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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