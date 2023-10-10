Kullanıcılar Apple Vision Pro’nun çok ağır olduğunu bildiriyor

Vision Pro, ağırlık konusunda üzebilir
Mark Gurman, "Power On" bülteninde, mevcut modelin yaklaşık yarım kilo (453 gr) ağırlığında olduğunu ve bunun bazı kullanıcılar için çok ağır olduğunu söylüyor. Bu durum, kısa süreli kullanımlarda bile bazı kullanıcıların boyun ağrısı yaşamasına sebep oluyor. Bunula birlikte bu ağırlığın Apple’a özel olmadığını belirtelim. Örneğin Meta Quest 3, 515 gram ağırlığa sahip. Ancak ağırlığın dağıtılış şekli konforda çok önemli.
Bunun yanı sıra, Apple'ın Vision Pro'nun sonraki sürümlerini gözlük takan kişiler için daha erişilebilir hale getirmek için çalıştığı da bildiriliyor. Bilmeyenler için, mevcut model gözlükle kullanılamıyor ve kullanıcıların kullanmadan önce manyetik reçeteli lensler takması gerekiyor. Apple'ın gelecekteki cihazları önceden kurulmuş reçeteli lenslerle satmayı düşündüğü bildiriliyor. Ancak bu yaklaşım, kullanıcının görme reçetesinin değişmesi ya da Vision Pro'yu başkalarıyla paylaşmak istemesi gibi zorlukları da beraberinde getirebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.