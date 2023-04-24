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    Kurak Günler filmi Netflix'e geliyor

    Dünya prömiyerini 75. Cannes Film Festivali’nde yapan Emin Alper imzalı Kurak Günler filmi 19 Mayıs'ta Netflix kütüphanesine eklenecek.                             
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    Kurak Günler filmi Netflix'e geliyor Tam Boyutta Gör
    Dünya prömiyerini 75. Cannes Film Festivali’nde yapan Kurak Günler filminin hangi platformunda ne zaman yayınlanacağı belli oldu. Kurak Günler filmi 19 Mayıs’ta Netflix’te yayınlanacak.

    Kurak Günler filmi 9 Aralık 2022 tarihinde vizyona girmişti. Emin Alper’in yazıp yönettiği filmin başrollerinde Selahattin Paşalı ve Ekin Koç yer alıyor. Film pek çok festivalde ve ödül töreninde ödül aldı.

    Kurak Günler, ülkemizde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yaşadığı sorunla gündeme gelmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verdiği fon yardımı, senaryo değiştirildiği için faiziyle birlikte Bakanlık tarafından geri istenmişti. Kamuoyunda tepki çeken bu olayın ardından film vizyonda 252 bin seyirciye ulaştı.

    Kurak Günler filmi konusu

    Çiçeği burnunda bir savcı olan Emre'nin tayini Yanıklar kasabasına çıkar. İşini büyük bir ciddiyetle yapmaya çalışan Emre, Belediye Başkanı Selim Bey ve kasaba halkı tarafından saygıyla karşılanır. Yer altı suyunun kullanılması çevre kurulları ve mahkemelerce yasaklanması kasabada ciddi bir sorun yaratır. Selim Bey de büyük borularla yer altı sularını kasabaya bağlayacak olan büyük projesini hayata geçirmeye çalışır. Ancak Selim, yerel bir gazete sahibi olan Murat başta olmak üzere ciddi bir muhalefetle karşı karşıya kalır. Murat, Emre'yi belediye başkanına karşı kışkırtmaya çalışsa da Emre olaylara temkinli yaklaşır. Kısa bir süre sonra yapılacak olan yerel seçimlerde taraf olmaktan kaçınmaya çalışan Emre, ona karşı yükselen sesler sonucu kendisini zor bir durumun içinde bulur. Çok geçmeden Emre, bir kısır döngü içine hapsolur.

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    zDest_ 2 gün önce

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    haykoatmaca 2 gün önce

    forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...

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    Faydalıİnsan 3 gün önce

    son derece güzel

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    emrahmt 4 gün önce

    [resim] mükemmel

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    KiLLeR© 5 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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