Lansmanı yaklaşan Meizu 17'nin bir başka versiyonu ortaya çıktı: Meizu 17T

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Meizu 16T akıllı telefonun halefi geliyor. Cihaz Meizu 17T olarak adlandırılacak ve muhtemelen ön bilgilere göre 8 Mayıs'ta yapılacak etkinlik sırasında Meizu 17 ve Meizu 17 Pro akıllı telefonlar ile birlikte tanıtılacak.

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Bu bilgilere ek olarak JD.com ticaret platformunda, yeni ortaya çıkan Meizu 17T için bir ön kayıt sayfasının da açıldığı ortaya çıktı. Ne yazık ki, kayıt sayfası yaklaşan akıllı telefonun teknik özellikleri hakkında bir bilgi sunmuyor. Cihazın sadece 5G ağları için desteği olacağı biliniyor. Ayrıca bu sayfada Meizu 17'nin görseli kullanılmış ve bu nedenle her iki cihazın da aynı tasarımda olabileceği ihtimali de mevcut.

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Meizu 17'nin biraz gelişmiş modeli olacak

Meizu 16T modeli, Meizu 16s ve Meizu 16 Pro'ya kıyasla daha büyük bir ekran ve daha yüksek kapasiteli bir pille gelmişti. Buna dayanarak, Meizu 17T'nin de temel modelin geliştirilmiş bir versiyonu olacağı varsayılabilir, ancak hangi özelliklerin geliştirileceği henüz bilinmemekte.

Raporlara göre, Meizu 17 ve 17 Pro, Qualcomm Snapdragon 865 yonga seti üzerinde, UFS 3.1 depolama birimi, dört lensli kamera ve 90Hz yenileme hızına sahip OLED ekranla gelecekler. Cihazların fiyat etiketlerinin ne olacağı konusunda ise henüz bir bilgi mevcut değil.

https://www.gizmochina.com/2020/04/28/meizu-17t-coming-too-as-registration-page-goes-live/

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