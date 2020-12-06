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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    LEGO setlerine ilk kez bir Jeep SUV katılıyor

    LEGO Technic Jeep Wrangler toplam 665 parçadan oluşuyor ve Rubicon modelini temel alıyor. Orijinal modeldeki pek çok detay başarılı bir şekilde LEGO setine yansıtılmış.
    2 hf.
    890
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    Otomobil Teknolojileri
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    LEGO setlerine ilk kez bir Jeep SUV katılıyor
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    LEGO’nun daha çok teknik montaj ve ayrıntılı projelerini içeren Technic serisi ilk kez bir Jeep SUV replikasına ev sahipliği yapıyor. LEGO Technic Jeep Wrangler; off-road meraklılarını oldukça eğlendirecek.

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    LEGO Technic Jeep Wrangler özellikleri ve fiyatı

    Daha önce LEGO Technic serilerinde pek çok ilgi gören araçlar yer almıştı. Hatta Bugatti Chiron bir dönem oldukça fazla gündeme gelmişti. Bu kez ilk kez bir Jeep SUV modeli LEGO setlerinde kendisine yer buldu.

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    LEGO Technic Jeep Wrangler setinde toplam 665 parça yer alıyor. Ürün Jeep tasarım ekibi ile ortak geliştirilmiş. Orijinalin havasını yansıtacak şekilde tasarlanan sette katlanabilir arka koltuklar, 8 bölmeli ızgara ve yedek lastik gibi detaylar bulunuyor.

    Aracın direksiyon kontrolü arka kısma yerleştirilen bir çark ile sağlanıyor. Yine ön kısımda bir kanca çarklar ile kontrol ediliyor. Ayrıca yana doğru yaslanabilen tekerlek süspansiyon sistemi de unutulmamış. 9 yaş ve üzeri için hazırlanan LEGO Technic Jeep Wrangler seti 50$ fiyat etiketine sahip. Satışlar ise 1 Ocak itibariyle başlıyor.



    https://www.slashgear.com/lego-jeep-wrangler-is-a-worlds-first-03649696/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    sen oyuncak haberi yaz !
    abilerin reklam gelirinden
    kazandıklarıyla gerçeğini alsın :)
    afferim :D
    Yanıtla +7
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