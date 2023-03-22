Lenovo'dan oyuncu laptoplarının tuğla adaptörlerine çözüm

Tam Boyutta Gör Oyun laptopları, güçlü ekran kartları ve işlemciler dahil sahip oldukları üst düzey donanımı çalıştırmak için önemli miktarda güce ihtiyaç duyuyor. Bu bağlamda oyun dizüstü bilgisayarlarının güç adaptörleri, standart dizüstü bilgisayarlarınkinden çok daha büyük ve ağır oluyor. Lenovo’nun oyuncu laptoplarının hantal güç adaptörlerine bir çözümü var.

Lenovo Legion Y900 tablet özellikleri ve çıkış tarihi 3 gün önce eklendi

Lenovo 140W GaN şarj cihazı özellikleri

Lenovo, 140w yüksek güç çıkışı sağlayan C140 GaN şarj cihazını tanıttı. Şarj adaptörünün boyutu küçük olmasına rağmen performans olarak çok geride kalmıyor. Testlerde, yüksek ayarlarda oynanan DOTA 2, orijinal 300w adaptör ile 182 kare hızı elde edildi. 140w güç adaptörü kullanıldığında da 142 kare hızı elde edildi.

Lenovo Legion serisi oyuncu laptoplarıyla uyumlu olduğu belirtilen GaN şarj adaptörü, PD3.1, QC3.0, PPS3.0 ve diğer hızlı şarj protokollerini destekliyor.

Lenovo 140W GaN şarj adaptörü fiyatı

66.2 x 65 x 30.6mm boyutlarında, 270 g ağırlığında olan güç adaptörünün e-ticaret platformunda 40 dolar fiyat etiketiyle ön satışa sunulduğu söyleniyor. 7 Nisan’da da satışa çıkacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.