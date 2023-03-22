Lenovo'dan oyuncu laptoplarının tuğla adaptörlerine çözüm

Lenovo 140W GaN şarj cihazı özellikleri
Lenovo, 140w yüksek güç çıkışı sağlayan C140 GaN şarj cihazını tanıttı. Şarj adaptörünün boyutu küçük olmasına rağmen performans olarak çok geride kalmıyor. Testlerde, yüksek ayarlarda oynanan DOTA 2, orijinal 300w adaptör ile 182 kare hızı elde edildi. 140w güç adaptörü kullanıldığında da 142 kare hızı elde edildi.
Lenovo Legion serisi oyuncu laptoplarıyla uyumlu olduğu belirtilen GaN şarj adaptörü, PD3.1, QC3.0, PPS3.0 ve diğer hızlı şarj protokollerini destekliyor.
Lenovo 140W GaN şarj adaptörü fiyatı
66.2 x 65 x 30.6mm boyutlarında, 270 g ağırlığında olan güç adaptörünün e-ticaret platformunda 40 dolar fiyat etiketiyle ön satışa sunulduğu söyleniyor. 7 Nisan’da da satışa çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)