Lenovo Legion Y900 tablet, yüksek performansa odaklanıyor

Lenovo, Çin’in popüler sosyal ağ platformu Weibo üzerinden Lenovo Legion Y900 tabletin tanıtım tarihini paylaştı. Lenovo’nun Dimensity 9000 işlemcili üst düzey tableti, 14.5 inç, 120Hz yenileme hızı, 3000 x 1876 piksel çözünürlük sağlayan OLED ekrana sahip. Ekran, Dolby Vision ve HDR10+ destekli. 12GB RAM, 256GB depolama alanı ile gelen tablet, 12.300 mAh bataryadan güç alıyor. Tabletle birlikte gelen güç adaptörü; 68W.
Legion Y900 tablet, ön tarafta RGB sensörlü 13 megapiksel ultra geniş kameraya sahip. Arkada 13 megapiksel otomatik odaklama yapabilen ana kamera, 5 megapiksel sabit odaklı yardımcı kamera bulunuyor. Dolby Atmos özelliğine sahip sekizli JBL hoparlörler içeriyor. Tablet 740 gram ağırlığında.
Lenovo Legion Y900 (Lenovo Tab Extreme) özellikleri
- Ekran: 14.5 inç, 3000x1876, 120Hz, OLED
- İşlemci: MediaTek Dimensity 9000
- İşletim sistemi: Android 13
- Bellek: 12GB RAM
- Depolama: 256GB
- Ön kamera: 13MP ultra geniş açılı, RGB sensörlü
- Arka kamera: 13MP AF (f/2.4) + 5MP FF (f/2.2)
- Batarya: 12300 mAh, 68W güç adaptörü
- Ses: Lenovo Premium Audio System (8 JBL hoparlör, Dolby Atmos)
- Boyut ve ağırlık: 327.8 x 210.8 x 5.85 mm, 740 g
- Portlar: USB-C 3.2 Gen 1, USB-C 2.0, microSD yuvası
- Bağlantı: WiFi 6E, Bluetooth 5.3
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cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)