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    Lenovo Legion Y900 tablet, yüksek performansa odaklanıyor

    Lenovo’nun güçlü tableti Legion Y900, Çin’de çıkış yapıyor. CES 2023’te Lenovo Tab Extreme adı altında tanıtılan tabletin özellikleri etkileyici.                
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    Lenovo Legion Y900 özellikleri Tam Boyutta Gör
    Lenovo, performansa odaklı Lenovo Legion Y900 tabletini Çin’de tanıtmaya hazırlanıyor. Lenovo Tab Extreme, MediaTek Dimensity 9000 işlemci, OLED ekran, 12300 mAh batarya gibi etkileyici özelliklere sahip.

    Lenovo, Çin’in popüler sosyal ağ platformu Weibo üzerinden Lenovo Legion Y900 tabletin tanıtım tarihini paylaştı. Lenovo’nun Dimensity 9000 işlemcili üst düzey tableti, 14.5 inç, 120Hz yenileme hızı, 3000 x 1876 piksel çözünürlük sağlayan OLED ekrana sahip. Ekran, Dolby Vision ve HDR10+ destekli. 12GB RAM, 256GB depolama alanı ile gelen tablet, 12.300 mAh bataryadan güç alıyor. Tabletle birlikte gelen güç adaptörü; 68W.

    Legion Y900 tablet, ön tarafta RGB sensörlü 13 megapiksel ultra geniş kameraya sahip. Arkada 13 megapiksel otomatik odaklama yapabilen ana kamera, 5 megapiksel sabit odaklı yardımcı kamera bulunuyor. Dolby Atmos özelliğine sahip sekizli JBL hoparlörler içeriyor. Tablet 740 gram ağırlığında.

    Lenovo Legion Y900 (Lenovo Tab Extreme) özellikleri

    • Ekran: 14.5 inç, 3000x1876, 120Hz, OLED
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 9000
    • İşletim sistemi: Android 13
    • Bellek: 12GB RAM
    • Depolama: 256GB
    • Ön kamera: 13MP ultra geniş açılı, RGB sensörlü
    • Arka kamera: 13MP AF (f/2.4) + 5MP FF (f/2.2)
    • Batarya: 12300 mAh, 68W güç adaptörü
    • Ses: Lenovo Premium Audio System (8 JBL hoparlör, Dolby Atmos)
    • Boyut ve ağırlık: 327.8 x 210.8 x 5.85 mm, 740 g
    • Portlar: USB-C 3.2 Gen 1, USB-C 2.0, microSD yuvası
    • Bağlantı: WiFi 6E, Bluetooth 5.3
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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    G
    gunergani 2 saat önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

    Profil resmi
    belen1998 3 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 3 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 4 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 4 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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