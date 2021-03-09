Lenovo Legion 2 Pro özellikleri sızdırıldı

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Bu yıl oyuncu odaklı akıllı telefonlarda sıkı bir yarışa şahit oluyoruz. Nubia Red Magic 6 modeli tanıtıldı ve Asus ROG Phone 5 de sırada. Asya hegemonyasına şimdi Lenovo Legion Pro 2 de katılıyor.

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Lenovo Legion 2 Pro neler sunacak?

Lenovo Legion Pro modeli yan taraftaki kamerası, güçlü donanımı ve 144Hz tazeleme hızı ile dikkat çekmişti. Lenovo Legion 2 Pro en yeni yonga seti ve donanım ile önceki nesli aratmamayı hedefliyor.

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Geekbench üzerinde elde edilen sonuçlara göre Legion Pro 2 tek çekirdekte 1129 ve çok çekirdekte 3763 puan alarak en yüksek seviyelere çıkıyor. Snapdragon 888 yonga seti pek çok modelde yer alıyor ancak yazılım optimizasyonu bu noktada biraz daha önemli.

Legion Pro 2 modelinde bunun haricinde 16GB LPPDDR5 RAM seçeneği, UFS 3.1 depolama, 144Hz AMOLED ekran, 5000mAh kapasiteli batarya, hızlı şarj desteği şeklinde özellikler olması bekleniyor. Henüz Legion Pro 2 için net bir tarih açıklanmadı.

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https://www.gsmarena.com/lenovo_legion_2_pro_appears_on_geekbench_with_sd_888_and_16gb_ram-news-48116.php

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