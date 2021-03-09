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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Lenovo Legion 2 Pro özellikleri sızdırıldı

    Lenovo Legion Pro 2 modelinde Snapdragon 888 yonga seti, 144Hz AMOLED ekran, 16GB LPDDR5 RAM, UFS 3.1 depolama, 5000mAh kapasiteli batarya şeklinde özellikler bekleniyor.
    09 Mart 2021, 21:00 (14 sa.)
    1,1b
    7
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Lenovo Legion 2 Pro özellikleri sızdırıldı
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    Bu yıl oyuncu odaklı akıllı telefonlarda sıkı bir yarışa şahit oluyoruz. Nubia Red Magic 6 modeli tanıtıldı ve Asus ROG Phone 5 de sırada. Asya hegemonyasına şimdi Lenovo Legion Pro 2 de katılıyor.

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    Lenovo Legion 2 Pro neler sunacak?

    Lenovo Legion Pro modeli yan taraftaki kamerası, güçlü donanımı ve 144Hz tazeleme hızı ile dikkat çekmişti. Lenovo Legion 2 Pro en yeni yonga seti ve donanım ile önceki nesli aratmamayı hedefliyor.

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    Geekbench üzerinde elde edilen sonuçlara göre Legion Pro 2 tek çekirdekte 1129 ve çok çekirdekte 3763 puan alarak en yüksek seviyelere çıkıyor. Snapdragon 888 yonga seti pek çok modelde yer alıyor ancak yazılım optimizasyonu bu noktada biraz daha önemli.

    Legion Pro 2 modelinde bunun haricinde 16GB LPPDDR5 RAM seçeneği, UFS 3.1 depolama, 144Hz AMOLED ekran, 5000mAh kapasiteli batarya, hızlı şarj desteği şeklinde özellikler olması bekleniyor. Henüz Legion Pro 2 için net bir tarih açıklanmadı.

    Lenovo Legion 2 Pro özellikleri sızdırıldı
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    https://www.gsmarena.com/lenovo_legion_2_pro_appears_on_geekbench_with_sd_888_and_16gb_ram-news-48116.php
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    gun 17 saat önce

    Aynen bizim burada yazılacakları tahmin edemiyorum bile

    alfa-x 2 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 3 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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