Microsoft Flight Simulator tam 10 DVD ile geliyor

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Oyun dünyasının en uzun simülasyon serilerinden Microsoft Flight Simulator yeni oyunuyla Ağustos ayında dijital kanallarda boy göstermeye hazırlanıyor. Oyun ayrıca bir de fiziksel versiyonla gelecek.

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Microsoft Flight Simulator kaç DVD?

Microsoft Flight Simulator oldukça geniş uçak ve havalimanı simülasyonları nedeniyle 90GB civarında bir boyuta sahip. Artık günümüzde dijital indirmeler daha revaçta ancak bu denli büyük boyutlar için yine de fiziksel sürümleri arayanlar yok değil.

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Aerosoft firması Microsoft ile özel bir anlaşma yaparak Avrupa pazarında oyunu kutulu olarak sunma hakkı elde etti. Kutu içerisinde tam 10 adet DVD yer alıyor. İnternet kotası nedeniyle oyunu hemen indirme imkanı olmayanlar bu sayede hızlı bir şekilde kurulum yapabilecek.

Aerosoft tarafından sunulan Microsoft Flight Simulator iki versiyona sahip. İlk versiyon standart ve 60 Avro fiyat etiketine sahip. İkinci versiyon ise ekstradan 10 adet uçak ve havalimanı barındıran Premium Deluxe. Bunun fiyatı da 112 Avro olarak belirlenmiş. Dağıtım ise 18 Ağustos tarihinde olacak.

https://www.engadget.com/microsoft-flight-simulator-europe-phsyical-edition-013119194.html

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