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    Microsoft Flight Simulator tam 10 DVD ile geliyor

    Microsoft Flight Simulator oyunu Avrupa’da kutulu olarak da satılacak. Tam 10 DVD barındıran popüler oyun ek içeriklerin olduğu daha pahalı bir Premium sürüme de sahip.
    3 sa.
    1,1b
    10
    21
    Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Microsoft Flight Simulator tam 10 DVD ile geliyor
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    Oyun dünyasının en uzun simülasyon serilerinden Microsoft Flight Simulator yeni oyunuyla Ağustos ayında dijital kanallarda boy göstermeye hazırlanıyor. Oyun ayrıca bir de fiziksel versiyonla gelecek.

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    Microsoft Flight Simulator kaç DVD?

    Microsoft Flight Simulator oldukça geniş uçak ve havalimanı simülasyonları nedeniyle 90GB civarında bir boyuta sahip. Artık günümüzde dijital indirmeler daha revaçta ancak bu denli büyük boyutlar için yine de fiziksel sürümleri arayanlar yok değil.

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    Aerosoft firması Microsoft ile özel bir anlaşma yaparak Avrupa pazarında oyunu kutulu olarak sunma hakkı elde etti. Kutu içerisinde tam 10 adet DVD yer alıyor. İnternet kotası nedeniyle oyunu hemen indirme imkanı olmayanlar bu sayede hızlı bir şekilde kurulum yapabilecek.

    Aerosoft tarafından sunulan Microsoft Flight Simulator iki versiyona sahip. İlk versiyon standart ve 60 Avro fiyat etiketine sahip. İkinci versiyon ise ekstradan 10 adet uçak ve havalimanı barındıran Premium Deluxe. Bunun fiyatı da 112 Avro olarak belirlenmiş. Dağıtım ise 18 Ağustos tarihinde olacak.



    https://www.engadget.com/microsoft-flight-simulator-europe-phsyical-edition-013119194.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    68060 3 sa. (düzenlendi) en beğenilen sniper23
    Pc'de bluray yaygınlaşmadı maalesef. Uzun süre ucuzlamayan medyaları ve optik depolamanın teknolojide hantal kalmaya başlaması yüzünden, kimse gidip pahalı bluray okuyucuları almayı değer bulmadı. Üreticiler maliyet yüzünden laptoplara koymadı. Dolayısıyla bir optik medya tercih edilecekse herkeste olan dvd'nin bir alternatifi yok.
    Pc'de bluray yaygınlaşmadı maalesef. Uzun süre ucuzlamayan medyaları ve optik depolamanın teknolojide hantal kalmaya başlaması yüzünden, kimse gidip pahalı blur...
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    2 Yanıt Yanıtla +10
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    sniper23 (Enes Şahinler) 3 sa. 68060
    Onunla alakası yok aslında. Şuan 30$dan başlayan Blu-ray sürücüler var. Dahili olarak. Tabi şuanki kasaların çoğunda bunları takmak için yer yok. Çünkü kullanan yok. Streaming yani internet indirme olayları geldikten sonra kimse ne USB flash ile ne de CDler ile uğraşıyor. Her şeyi internetten yapmak maliyet ve kullanış açısından çok daha iyi.Ama hala daha DVD mantığını anlamadım bu şirketin. Herkes Blu-ray ile gönderirken bunlar DVD ile uğraşıyor.
    1 Yanıt Yanıtla
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    olzii (Olcay ) 55 dk. 68060
    Bırak bluray'in yaygınlaşmasını artık pc'ler disk sürücüsüz satılıyor.
    Oyun kosolllarında da artık disk sürücüz satılıyor.
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    kadirsalman 13 dk. yeni yorumcu
    gta Sa bile ilk çıktıgında 6 cd idi normal değilmi
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    igetsky 34 dk.
    Sonunda
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    Perro_De_Levantamiento 43 dk.
    Yine microsoft yine işkence
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    crazywinner3 1 sa.
    Dvd okuyuculu bilgisayar mı kaldı. Çoğu kişi söktü attı
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    dugers (syt dgr) 1 sa.
    Gta Sa ilk çıktığında 6 cd olduğunu duyunca vay bee çekmiştik.
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    punkek 2 sa. (düzenlendi)
    90gb gunumuz standartlari dusunuldugunde gayet normal bir deger
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    rCoder (Tunay T.) 2 sa.
    usb flash bellek verseler ölürler sanki
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    68060 2 sa. rCoder
    64gb bellek gerekir. Yap 10$ fazla, gayet mümkün ve en mantıklısı. Yoksa kart satsınlar daha iyi.
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    bilgennyk (Bilge Han) 2 sa.
    Dvd okuyuculu PC kaldı mı ya
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    XPerience 3 sa.
    Micrsofot'un önerdiği 3 konfigürasyondan ideal olan en üst düzey için 32 GB RAM ve 150GB m2 SSD tavsiye ettiğinden dolayı bilgisayara +16GB RAM ve 512 GB NVMe SSD takviyesi yaptım. Beklentim büyük umarım hayal kırıklığı olmaz Ryzen 5 2600 ve 1660Ti bileşenlerinin yeteceğini düşünüyorum orta düzey de olsa. Sistem yüklemelerinde büyük dosya okuma yazmaları sebebiyle dar boğazı yaratan parçaların RAM ve HDD olacağını tahmin ediyorum.
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    Ceqa (Güray ) 3 sa.
    Beklentim çok büyük
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    1084 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    microsoft, microsoft flight simulator ve
    3 etiket daha aerosoft Microsoft Flight Simulator 10 dvd Yazılım
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