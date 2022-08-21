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    Lenovo Legion Y70 hem oyunculara hem standart kullanıcıya hitap ediyor

    Lenovo Legion Y70 amiral gemisi 6.67 inçlik OLED ekran, Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti, LPDDR5 RAM, UFS 3.1 depolama, 68W hızlı şarj gibi özelliklerle geliyor.  
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    Lenovo Legion Y70
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    Lenovo’nun oyunculara yönelik ekipmanlarını topladığı Legion markası bu kez standart kullanıcıları da merkeze alan bir akıllı telefon hazırladı. Lenovo Legion Y70 oyuncu görünümünden oldukça uzaklaşmış.

    Lenovo Legion Y70 özellikleri ve fiyatı

    • 6.67 inçlik OLED ekran
    • Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti
    • 8GB/12GB/16GB LPDDR5 RAM
    • 128GB/256GB/512GB UFS 3.1 depolama
    • 50MP+13MP+2MP arka kamera
    • 16MP ön kamera
    • 5100mAh batarya
    • 68W hızlı şarj
    • 485$ başlangıç

    Lenovo Legion Y70 rakipleri gibi zengin oyuncu telefonu görünümünden uzaklaşmış. Herhangi bir tetik tuşu, arka tuş, RGB aydınlatma veya fan yer almıyor. Bunun yerine 5047 milimetrekarelik 10 katmanlı soğutma sistmei, 144HZ tazeleme hızı, 1500Hz dokunmatik tarama hızı gibi avantajlar sunmaya çalışmış. Lenovo Legion Y70 Çin’de satışa sunulacak.

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    atomkarınca74 19 saat önce

    batarya nasıl anlaşılır

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