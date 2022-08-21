Lenovo Legion Y70 hem oyunculara hem standart kullanıcıya hitap ediyor

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Lenovo’nun oyunculara yönelik ekipmanlarını topladığı Legion markası bu kez standart kullanıcıları da merkeze alan bir akıllı telefon hazırladı. Lenovo Legion Y70 oyuncu görünümünden oldukça uzaklaşmış.

Lenovo Legion Y70 özellikleri ve fiyatı

6.67 inçlik OLED ekran

Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti

8GB/12GB/16GB LPDDR5 RAM

128GB/256GB/512GB UFS 3.1 depolama

50MP+13MP+2MP arka kamera

16MP ön kamera

5100mAh batarya

68W hızlı şarj

485$ başlangıç

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Lenovo Legion Y70 rakipleri gibi zengin oyuncu telefonu görünümünden uzaklaşmış. Herhangi bir tetik tuşu, arka tuş, RGB aydınlatma veya fan yer almıyor. Bunun yerine 5047 milimetrekarelik 10 katmanlı soğutma sistmei, 144HZ tazeleme hızı, 1500Hz dokunmatik tarama hızı gibi avantajlar sunmaya çalışmış. Lenovo Legion Y70 Çin’de satışa sunulacak.

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Lenovo Legion Y70 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı