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    Lenovo’nun şık tasarımlı üst düzey tableti Tab Extreme ortaya çıktı

    Lenovo’nun CES 2023 tüketici fuarında tanıtacağı Tab Extreme modeli ortaya çıktı. Lenovo Tab Extreme, üst düzeye hitap edecekken aynı zamanda şık tasarımıyla da dikkat çekiyor.
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    Lenovo Tab Extreme Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2023 için sayılı günler kala firmaların bu etkinlikte tanıtacağı ürünler de ortaya çıkmaya başladı. Son olarak Lenovo’nun Tab Extreme tableti Evan Blass tarafından sızdırılmış durumda. Bu tabletin özellikleri esasında geçtiğimiz ay ortaya çıkmıştı ancak şimdi tüm tasarım detaylarına hakimiz.

    Lenovo Tab Extreme özellikleri

    Renderlere bakıldığında, Lenovo Tab Extreme’in arka tarafında bir LED flaş modülü ile birlikte çift kamera kurulumuna sahip olduğu görülüyor. Yine ürünün görsellerinden de anlaşılacağı üzere Tab Extreme’in kalem desteği de sunacağı ve kalemin cihazın arkasına manyetik olarak yapışacağı görülüyor.

    Lenovo’nun üst düzey tableti Tab Extreme ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte tabletin üst kısmında ve alt kısmında dört adet hoparlör ızgarasının olduğu görülüyor. Alt kısımda ayrıca bir USB-C bağlantı noktası da yer almakta. Tab Extreme’in ince ve simetrik çerçeveleri de dikkat çekerken beraberinde veya ayrı olarak satılacak bir kılıfla geleceği görülüyor. Bu kılıf sayesinde ürün yatay şekilde dizüstü bilgisayar şeklinde bir kullanım sunacak.

    Teknik açı tarafında ise Lenovo Tab Extreme, 3000 x 1876 çözünürlüklü bir panele sahip olacak. Bu ekran MediaTek Dimensity 9000 yonga seti ile canlandırılacak. Bu arada Dimensity 9000, 3050MHz'de çalışan ARM Cortex X2, 2850MHz'de çalışan 3X ARM Cortex A710 ve 1800MHz'de çalışan 4X ARM Cortex A510 yapılandırmasına sahip. Grafik gücü tarafında ise Mali G710 GPU kendisine yer bulacak. Tabletle ilgili son bilgi, Android 13 ile kutudan çıkacağı ve 8 GB RAM seçeneğine sahip olacağı yönünde. Lenovo Tab Extreme için fiyat ve çıkış tarihi bilgilerinin 5-8 Ocak’ta düzenlenecek olan CES 2023’te açıklanması bekleniyor.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 3 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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