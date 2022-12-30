Lenovo’nun şık tasarımlı üst düzey tableti Tab Extreme ortaya çıktı

Lenovo Tab Extreme özellikleri
Renderlere bakıldığında, Lenovo Tab Extreme’in arka tarafında bir LED flaş modülü ile birlikte çift kamera kurulumuna sahip olduğu görülüyor. Yine ürünün görsellerinden de anlaşılacağı üzere Tab Extreme’in kalem desteği de sunacağı ve kalemin cihazın arkasına manyetik olarak yapışacağı görülüyor.
Teknik açı tarafında ise Lenovo Tab Extreme, 3000 x 1876 çözünürlüklü bir panele sahip olacak. Bu ekran MediaTek Dimensity 9000 yonga seti ile canlandırılacak. Bu arada Dimensity 9000, 3050MHz'de çalışan ARM Cortex X2, 2850MHz'de çalışan 3X ARM Cortex A710 ve 1800MHz'de çalışan 4X ARM Cortex A510 yapılandırmasına sahip. Grafik gücü tarafında ise Mali G710 GPU kendisine yer bulacak. Tabletle ilgili son bilgi, Android 13 ile kutudan çıkacağı ve 8 GB RAM seçeneğine sahip olacağı yönünde. Lenovo Tab Extreme için fiyat ve çıkış tarihi bilgilerinin 5-8 Ocak’ta düzenlenecek olan CES 2023’te açıklanması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d