Lenovo’nun şık tasarımlı üst düzey tableti Tab Extreme ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2023 için sayılı günler kala firmaların bu etkinlikte tanıtacağı ürünler de ortaya çıkmaya başladı. Son olarak Lenovo’nun Tab Extreme tableti Evan Blass tarafından sızdırılmış durumda. Bu tabletin özellikleri esasında geçtiğimiz ay ortaya çıkmıştı ancak şimdi tüm tasarım detaylarına hakimiz.

Lenovo Tab Extreme özellikleri

Renderlere bakıldığında, Lenovo Tab Extreme’in arka tarafında bir LED flaş modülü ile birlikte çift kamera kurulumuna sahip olduğu görülüyor. Yine ürünün görsellerinden de anlaşılacağı üzere Tab Extreme’in kalem desteği de sunacağı ve kalemin cihazın arkasına manyetik olarak yapışacağı görülüyor.

Bütçe dostu Poco C50'nin çıkış tarihi belli oldu 19 sa. önce eklendi

Tam Boyutta Gör Bununla birlikte tabletin üst kısmında ve alt kısmında dört adet hoparlör ızgarasının olduğu görülüyor. Alt kısımda ayrıca bir USB-C bağlantı noktası da yer almakta. Tab Extreme’in ince ve simetrik çerçeveleri de dikkat çekerken beraberinde veya ayrı olarak satılacak bir kılıfla geleceği görülüyor. Bu kılıf sayesinde ürün yatay şekilde dizüstü bilgisayar şeklinde bir kullanım sunacak.

Teknik açı tarafında ise Lenovo Tab Extreme, 3000 x 1876 çözünürlüklü bir panele sahip olacak. Bu ekran MediaTek Dimensity 9000 yonga seti ile canlandırılacak. Bu arada Dimensity 9000, 3050MHz'de çalışan ARM Cortex X2, 2850MHz'de çalışan 3X ARM Cortex A710 ve 1800MHz'de çalışan 4X ARM Cortex A510 yapılandırmasına sahip. Grafik gücü tarafında ise Mali G710 GPU kendisine yer bulacak. Tabletle ilgili son bilgi, Android 13 ile kutudan çıkacağı ve 8 GB RAM seçeneğine sahip olacağı yönünde. Lenovo Tab Extreme için fiyat ve çıkış tarihi bilgilerinin 5-8 Ocak’ta düzenlenecek olan CES 2023’te açıklanması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Tablet Haberleri

Lenovo’nun üst düzey tableti Tab Extreme ortaya çıktı