Lenovo’nun 12.7 inç LCD ekran ve 144Hz yüksek yenileme hızını destekleyen üç tablet tanıtacağı ortaya çıktı. Tabletlerden ikisi MediaTek Kompanio 900T ve Snapdragon 870 işlemciden güç alacak. 10200 mAh bataryaya sahip olmalarıyla sık şarj etme gerektirmeyecek. İşte Lenovo’nun yeni üst seviye Android tableti hakkında tüm bilinenler:

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Xiaoxin Pad Pro 2022 modelinin halefi Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7 olacak. Üst seviye Android tablet, kullanıcının tek şarjla bir dizinin 12 bölümünü bitirebileceği, 1000 şarkı dinleyebileceği pil ömrü, 47 güne kadar bekleme süresi sunacak. Tablet, 12.7 inç, 2944x1840 çözünürlük, 144Hz yenileme hızını destekleyen, titremeyen, akıcı bir ekrana sahip olacak. Şirket, geri bildirim toplayıp kullanıcı deneyimini iyileştirmek için sınırlı sayıda kişiye tableti deneyimleme şansı verecek.

Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7 ve diğer modellerin yakında tanıtılması bekleniyor.

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Lenovo'nun üst seviye tabletinin özellikleri ortaya çıktı