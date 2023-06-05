Lenovo'nun üst seviye tabletinin özellikleri ortaya çıktı

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Xiaoxin Pad Pro 2022 modelinin halefi Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7 olacak. Üst seviye Android tablet, kullanıcının tek şarjla bir dizinin 12 bölümünü bitirebileceği, 1000 şarkı dinleyebileceği pil ömrü, 47 güne kadar bekleme süresi sunacak. Tablet, 12.7 inç, 2944x1840 çözünürlük, 144Hz yenileme hızını destekleyen, titremeyen, akıcı bir ekrana sahip olacak. Şirket, geri bildirim toplayıp kullanıcı deneyimini iyileştirmek için sınırlı sayıda kişiye tableti deneyimleme şansı verecek.
Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7 ve diğer modellerin yakında tanıtılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)