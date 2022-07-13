Motorola Razr 2022 görücüye çıktı

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Dikey tarzda katlanabilir ilk akıllı telefon olma özelliğine sahip Motorola Razr üçüncü nesle terfi etmek üzere. Motorola Razr 2022 modeli lansman yapmadan önce Lenovo yöneticileri tarafından kısaca tanıtıldı.

Motorola Razr 2022 neler sunacak?

Genel tasarımı korusa da daha yuvarlatılmış köşeler, daha incelmiş alt çene, daha büyük dış ekran, elden geçirilmiş menteşe ve yeni çift kamera ilk göze çarpanlar. Yöneticiler bunun haricinde herhangi bir detay vermedi.

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Motorola Razr 2022 akıllı telefon modeli için 6.7 inçlik P-OLED iç ekran, 120Hz tazeleme hızı, 3 inçlik dış ekran, 50MP+13MP arka kamera, Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti, 12GB/512GB tepe seçeneği şeklinde iddialar yer alıyor. Fiyat konusunda ise 1149 Avro konuşuluyor.

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