Motorola Razr 2022 görücüye çıktı

Dikey tarzda katlanabilir ilk akıllı telefon olma özelliğine sahip Motorola Razr üçüncü nesle terfi etmek üzere. Motorola Razr 2022 modeli lansman yapmadan önce Lenovo yöneticileri tarafından kısaca tanıtıldı.
Motorola Razr 2022 neler sunacak?
Genel tasarımı korusa da daha yuvarlatılmış köşeler, daha incelmiş alt çene, daha büyük dış ekran, elden geçirilmiş menteşe ve yeni çift kamera ilk göze çarpanlar. Yöneticiler bunun haricinde herhangi bir detay vermedi.
Motorola Razr 2022 akıllı telefon modeli için 6.7 inçlik P-OLED iç ekran, 120Hz tazeleme hızı, 3 inçlik dış ekran, 50MP+13MP arka kamera, Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti, 12GB/512GB tepe seçeneği şeklinde iddialar yer alıyor. Fiyat konusunda ise 1149 Avro konuşuluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.
Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)
100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...