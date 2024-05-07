Apple Music uzamsal ses LG akıllı televizyonlara geliyor

LG televizyonlarda Apple Music uzamsal ses desteği
LG Electronics tarafından yapılan açıklamaya göre 2018 ve sonrasındaki, webOS 4.0 ve üzeri işletim sistemine sahip akıllı televizyonlar Apple Music uzamsal ses teknolojisini tecrübe edebilecekler. Sektörde bu özelliği kullanan ilk marka LG oldu. Ayrıca 3 aylık Apple Music deneme süresi de dahil ediliyor.
Uzamsal ses teknolojisi StanbyME, StanbyME Go, MyView Smart Monitor gibi ürünler ile QLED ve QNED televizyonlarda da çalışıyor. Burada kritik nokta Dolby Atmos desteğinin olması. Eğer bu destek yoksa uyumlu ses sistemleri kullanmak gerekiyor. 2022-2024 arasındaki LG ses sistemlerinde Dolby Atmos desteğinin olduğu belirtildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.