Apple Music uzamsal ses LG akıllı televizyonlara geliyor

Tam Boyutta Gör Apple Music platformu bugün akıllı televizyonlar dahil pek çok ekosistemde kendisine yer bulmuş durumda. Bununla birlikte uzamsal ses özelliğini her ekosistemde bulmak mümkün değil. LG bu konuda önemli bir adım atıyor.

LG televizyonlarda Apple Music uzamsal ses desteği

LG Electronics tarafından yapılan açıklamaya göre 2018 ve sonrasındaki, webOS 4.0 ve üzeri işletim sistemine sahip akıllı televizyonlar Apple Music uzamsal ses teknolojisini tecrübe edebilecekler. Sektörde bu özelliği kullanan ilk marka LG oldu. Ayrıca 3 aylık Apple Music deneme süresi de dahil ediliyor.

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Uzamsal ses teknolojisi StanbyME, StanbyME Go, MyView Smart Monitor gibi ürünler ile QLED ve QNED televizyonlarda da çalışıyor. Burada kritik nokta Dolby Atmos desteğinin olması. Eğer bu destek yoksa uyumlu ses sistemleri kullanmak gerekiyor. 2022-2024 arasındaki LG ses sistemlerinde Dolby Atmos desteğinin olduğu belirtildi.

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