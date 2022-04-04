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    LG, Android 12 güncellemesini alacak telefonlarını açıkladı

    Akıllı telefon pazarından çekilen LG, cihazlarını Android desteğinden mahrum bırakmıyor. LG, akıllı telefon üretimini durdurdu ancak cihazlarına Android 12 desteği sunmayı ihmal etmedi.
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    LG, Android 12 güncellemesini alacak telefonlarını açıkladı
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    Aslında birkaç yıl önce modelleri ile dikkat çeken LG, bazı sorunlar nedeniyle istediği başarıyı bir türlü elde edemedi. Geçtiğimiz yıl akıllı telefon pazarından çekilen LG, son modellerine hala Android desteği sunuyor. İşte LG'nin Android 12 işletim sistemini alacak modelleri.

    Android 12 alacak LG modelleri

    Akıllı telefon pazarından çekilen LG, artık yeni modeller üretmiyor. Ancak geçtiğimiz yıl da söz verdiği gibi yazılım güncellemeleri ve destek hizmetleri sunmaya devam ediyor. Bugün Android 12 alacak cihazlarını açıklayan LG, sözünü tuttuğunu gösteriyor.

    LG, Android 12 güncellemesini alacak telefonlarını açıkladı
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    Açıklanan listeye göre LG Q92 5G, LG V50 ThinQ ve LG V50S ThinQ modelleri Android 12 güncellemesini alacak. LG Q52, LG Valvet ve LG Wing modelleri ise güvenlik güncellemeleri alacak. Q92, V50 ThinQ ve V50S ThinQ modellerine bu yılın ikinci çeyreğinde güncellemeyi sunacak olan LG, yılın üçüncü çeyreğinde LG Wing ve LG Valvet modellerine Android 13 desteği sunacak. 

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    Hava temizleyici kulaklık: Dyson Zone

    C
    Ceydaglc05 3 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 4 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 4 gün önce

    direk 10k

    LooF 4 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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