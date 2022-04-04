LG, Android 12 güncellemesini alacak telefonlarını açıkladı

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Aslında birkaç yıl önce modelleri ile dikkat çeken LG, bazı sorunlar nedeniyle istediği başarıyı bir türlü elde edemedi. Geçtiğimiz yıl akıllı telefon pazarından çekilen LG, son modellerine hala Android desteği sunuyor. İşte LG'nin Android 12 işletim sistemini alacak modelleri.

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Android 12 alacak LG modelleri

Akıllı telefon pazarından çekilen LG, artık yeni modeller üretmiyor. Ancak geçtiğimiz yıl da söz verdiği gibi yazılım güncellemeleri ve destek hizmetleri sunmaya devam ediyor. Bugün Android 12 alacak cihazlarını açıklayan LG, sözünü tuttuğunu gösteriyor.

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Açıklanan listeye göre LG Q92 5G, LG V50 ThinQ ve LG V50S ThinQ modelleri Android 12 güncellemesini alacak. LG Q52, LG Valvet ve LG Wing modelleri ise güvenlik güncellemeleri alacak. Q92, V50 ThinQ ve V50S ThinQ modellerine bu yılın ikinci çeyreğinde güncellemeyi sunacak olan LG, yılın üçüncü çeyreğinde LG Wing ve LG Valvet modellerine Android 13 desteği sunacak.

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