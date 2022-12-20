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    LG’den tablo gibi dev ekranlı klima

    LG ARTCOOL Gallery adındaki kablosuz klima modeli barındırdığı 27 inçlik ekranı ile duvarınızda bir tablo haline gelebiliyor. Benzer bir yaklaşımı televizyonlarda görmüştük. 
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    LG ARTCOOL Gallery Tam Boyutta Gör
    Samsung’un oturma odanızda bir tablo hissiyatı oluşturacak The Frame adındaki televizyon serisinin ardından LG de aynı yaklaşımı iklimlendirme serisine uyguluyor. LG ARTCOOL Gallery klima odanıza dekor olacak.

    LG ARTCOOL Gallery özünde bir klima ve firmanın DUAL Inverter Compressor teknolojisi ile 3 yönlü olarak hava akışı sağlayabiliyor. Uygulama üzerinden farklı senaryolar ve akış kuvvetleri seçebilmek mümkün.

    İlginç tarafı ise 27 inçlik LCD ekranı. Üst kısmını kapattığı için duvara monte ettiğinizde bir ekranmış gibi davranabiliyor. Yine uygulama üzerinden ekrana çeşitli sanat eserlerini yansıtmak mümkün. LG ARTCOOL Gallery yenilikçi klima modeli CES 2023 fuarında boy gösterecek.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

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    AssetGroup 1 gün önce

    Aspiratör kullanırsınız olur biter :)

    X
    xteknik 6 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 6 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 6 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 6 gün önce

    ow ye

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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