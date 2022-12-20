LG’den tablo gibi dev ekranlı klima

Tam Boyutta Gör Samsung’un oturma odanızda bir tablo hissiyatı oluşturacak The Frame adındaki televizyon serisinin ardından LG de aynı yaklaşımı iklimlendirme serisine uyguluyor. LG ARTCOOL Gallery klima odanıza dekor olacak.

LG ARTCOOL Gallery neler sunuyor?

LG ARTCOOL Gallery özünde bir klima ve firmanın DUAL Inverter Compressor teknolojisi ile 3 yönlü olarak hava akışı sağlayabiliyor. Uygulama üzerinden farklı senaryolar ve akış kuvvetleri seçebilmek mümkün.

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İlginç tarafı ise 27 inçlik LCD ekranı. Üst kısmını kapattığı için duvara monte ettiğinizde bir ekranmış gibi davranabiliyor. Yine uygulama üzerinden ekrana çeşitli sanat eserlerini yansıtmak mümkün. LG ARTCOOL Gallery yenilikçi klima modeli CES 2023 fuarında boy gösterecek.

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