LG, uyku kalitesini artıran yeni akıllı ürününü tanıttı

Ev aletleriniz her hareketinizi takip edecek 5 gün önce eklendi

Kulaklık, beyin dalgası algılama teknolojisini kullanarak kişinin beyin dalgası hareketliliğine göre özel olarak uyarlanan uyku sesleri (ninni, doğadan sesler, müzik veya YouTube videoları) çalıyor. Beraberindeki uygulama (brid.zzz), kişinin uyku verilerini analiz ediyor ve iyileştirilmiş uyku rutinleri ve uygun uyku programları dahil kişisel uyku bakımı önerileri sunuyor. Kişinin günlük adımları, uyuma ve uyanma zamanları, uyku pozisyonu ve sıçrama gibi kayıtlara uygulamadan erişilebiliyor.

Breeze, beyin dalgalarını gerçek zamanlı olarak sürekli izleyerek hipnoz aşaması, REM uyku aşaması, hafif uyku ve derin uykun aşamalarını doğru bir şekilde belirleyebiliyor.

Kişinin beyin dalgalarına göre ayarlanmış sesler ve kişiselleştirilmiş uyku bakımı önerilerinin bir birleşimini kullanarak kişinin uykuya daha kolay dalmasına ve iyi bir uyku geçirmesine yardımcı olmak. Uyku hallerini gerçek zamanlı değerlendirip kontrol ederek kişinin daha hızlı uykuya dalmasını ve uyku kalitesinin artırılmasına yardımcı olmayı amaçlıyor. Ürün, CES 2023’te tanıtılacak.

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