LG yenilikçi bir telefoto kamera modülü duyurdu

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarından elini eteğini çekmiş olsa da LG halen pazarın önemli bir ismi olmaya devam ediyor. Elbette bunu ekran, batarya, sensör gibi bileşenler ile başarıyor. Firma son olarak ilginç bir telefoto sensörü duyurdu.

Amiral gemilerine kayıpsız telefoto sensör

LG Innotek tarafından geliştirilen yeni telefoto sensör 4x ve 9x arasında kayıpsız yakınlaştırma yapma imkânı veriyor. Üstelik kompakt yapısı sayesinde alan tasarrufu da sağlıyor.

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Günümüz telefoto sensörlerde 2x veya 3x seviyesinde kayıpsız yakınlaştırma yaparken 50x veya 100x gibi seviyelere kadar yazılımsal desteklerle çıkılıyor. Haliyle bu noktalarda artık görüntü kalitesi bozulmaya başlıyor.

LG’nin telefoto sensörü bünyesinde çok küçük bir zoom tetikleyicisi barındırıyor. DSLR kameraların lenslerinde yer alan bu tetikleyici sayesinde 9x seviyesine kadar görüntü kalitesinde kayıp yaşanmıyor.

Snapdragon 8 Gen 2 ile uyumlu çalışan sensör otomatik odaklama, otomatik deklanşör, otomatik beyaz dengesi, lens gölgeleme düzeltmesi gibi özellikleri de sunacak. LG ve Qualcomm’un bu konuda birlikte çalıştığı ifade ediliyor. CES 2023 fuarında LG yeni lensini görücüye çıkaracak.

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