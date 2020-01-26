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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    LG G amiral gemi serisi rafa kalkabilir

    LG bu yıl 5G teknolojilerine odaklandığı yeni bir amiral gemisi akıllı telefon serisine başlamayı düşünüyor. Yeni seri mevcut LG G amiral gemisi serisinin yerini alacak.
    4 sa.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    LG G amiral gemi serisi rafa kalkabilir

    Akıllı telefon pazarında eski günlerini mumla arayan ve 5G teknolojilerinin yaygınlaşması sayesinde en erken 2021 yılında kara geçmeyi bekleyen LG, amiral gemisi modellerinde strateji değişikliğine gidebilir. 

    Yeni amiral gemisi stratejisi

    LG'nin G serisi amiral gemi telefonlarına son verip 5G odaklı yeni bir seriye başlayacağına dair önceki yıllarda bazı dedikodular gündeme gelmişti. MWC 2020 fuarında yeni stratejinin ilk ürünlerini görebiliriz. 

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    Ayrıca Bkz. "UMURO Games'den yeni Osman Gazi oyunu"

    Gelen bilgilere göre Mobil Dünya Kongresi'nde LG V60 ThinQ 5G modeli görücüye çıkacak. Yanında ise yeni bir 5G odaklı akıllı telefon serisinin tanıtılacağı ifade ediliyor. Bir süre önce internete sızdırılan LG G9 görüntüsünün de bu modele ait olduğu vurgulanıyor. 

    LG V serisi bundan böyle Galaxy S serisinin karşısına konumlanacak. 2021 yılında V70 amiral gemisi modelinin yanında harici bir ekran ve klavye aksesuarının olacağı da ifade ediliyor. Böylece masa üstü kullanım şekline de uymuş olacak. 

    Yeni 5G akıllı telefon serisinin ise Galaxy Note, iPhone Pro ve Pixel 5 serilerinin karşısına çıkacak. Ayrıca katlanabilir ekranlı bir akıllı telefon da hazırlık aşamasında bulunuyor. 

    LG'nin yeni akıllı telefon stratejisi ile rakiplerine karşı nasıl bir üstünlük sağlayacağı merak konusu. Bugüne kadar firma rakiplerinin önüne geçemeyen ancak benzer fiyat etiketlerine sahip akıllı telefonları nedeniyle eleştriliyordu.



    https://www.gizmochina.com/2020/01/24/lg-may-kill-g-series-v-lineup-and-new-series-to-rival-with-galaxy-phones/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    celik44 4 sa. en beğenilen
    Nerde o eski G2 efsanesi
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    MS4343 1 sa.
    Koskoca Elektronik devi LG, 4-5 dönem Amiral gemisi modellerindeki sorunları çözemedi... Çok enteresan



    G7'yle biraz ivme yakaladı ama iş işten geçti...



    Çinliler olmayan imajını arttırmaya çalışır, LG kendi eliyle imajını yerle bir etti



    Sony'de o kafada. Birçok modelini sorunlu çıkardı, şimdi toplanamıyor!
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    darkaura 1 sa.
    meali: biz sorunlu problemli modellerle G serisinin marka imajinin icine ettik, sansimizi baska bir isim ile deniyecegiz.
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    oguzhan73 2 sa. celik44
    Aynen o kaliteyi bir daha mumla arattılar bootloop sorunlarından G3,G4 hep geri iade ettim.
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    celik44 4 sa. en beğenilen
    Nerde o eski G2 efsanesi
    1 Yanıt Yanıtla +14
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    VaporWave 4 sa.
    LG Türkiye pazarından çekilmemiş miydi? Biz nasıl alacağız bunları?
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    akyurt 3 sa. VaporWave
    belirli modeller getiriliyor türkiyeye yurtiçi garantili bulunuyor..
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