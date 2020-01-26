LG G amiral gemi serisi rafa kalkabilir

Akıllı telefon pazarında eski günlerini mumla arayan ve 5G teknolojilerinin yaygınlaşması sayesinde en erken 2021 yılında kara geçmeyi bekleyen LG, amiral gemisi modellerinde strateji değişikliğine gidebilir.

Yeni amiral gemisi stratejisi

LG'nin G serisi amiral gemi telefonlarına son verip 5G odaklı yeni bir seriye başlayacağına dair önceki yıllarda bazı dedikodular gündeme gelmişti. MWC 2020 fuarında yeni stratejinin ilk ürünlerini görebiliriz.

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Gelen bilgilere göre Mobil Dünya Kongresi'nde LG V60 ThinQ 5G modeli görücüye çıkacak. Yanında ise yeni bir 5G odaklı akıllı telefon serisinin tanıtılacağı ifade ediliyor. Bir süre önce internete sızdırılan LG G9 görüntüsünün de bu modele ait olduğu vurgulanıyor.

LG V serisi bundan böyle Galaxy S serisinin karşısına konumlanacak. 2021 yılında V70 amiral gemisi modelinin yanında harici bir ekran ve klavye aksesuarının olacağı da ifade ediliyor. Böylece masa üstü kullanım şekline de uymuş olacak.

Yeni 5G akıllı telefon serisinin ise Galaxy Note, iPhone Pro ve Pixel 5 serilerinin karşısına çıkacak. Ayrıca katlanabilir ekranlı bir akıllı telefon da hazırlık aşamasında bulunuyor.

LG'nin yeni akıllı telefon stratejisi ile rakiplerine karşı nasıl bir üstünlük sağlayacağı merak konusu. Bugüne kadar firma rakiplerinin önüne geçemeyen ancak benzer fiyat etiketlerine sahip akıllı telefonları nedeniyle eleştriliyordu.

https://www.gizmochina.com/2020/01/24/lg-may-kill-g-series-v-lineup-and-new-series-to-rival-with-galaxy-phones/

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