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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    LG genişleyebilir ekranlı telefonunu iptal ediyor

    LG markası bir süredir Ar-Ge faaliyetleri yürüttüğü genişleyebilir ekranlı akıllı telefon projesini iptal ediyor. Sadece 100 bin adet üretip projeyi rafa kaldıracak.
    23 Şubat 2021, 13:30 (2 sa.)
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    1
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    LG genişleyebilir ekranlı telefonunu iptal ediyor
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    Son dönemde katlanabilir ekranlı akıllı telefonlara olan ilgi giderek artıyor ve üreticiler de farklı genişleyebilen ekran konseptleri ile en idealini bulmaya çalışıyor. Bununla birlikte yüksek maliyet nedeniyle çalışmaları bırakanlar da var.

    LG genişleyebilir telefon modeli iptal

    LG de uzun süredir katlanabilir ekranlı akıllı telefonlar üzerinde çalışıyor. Standart katlama tarzı yanında bir de genişleyebilir ekrana sahip olan konseptini CES 2021 fuarında görücüye çıkarmıştı. Bu konseptin iptal olduğu haberi geldi.

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    Genişleyebilir ekran konseptinde telefonun bir kısmı sabit kalırken diğer kısmı çekilerek genişliyor ve daha büyük bir ekran ortaya çıkıyor. Daha verimli olduğu düşünülen bu konsept Samsung ve TLC gibi firmalar tarafından da geliştiriliyor.

    LG konsept için BOE ile birlikte çalışıyordu ancak mobil bölümün bir türlü kar edememesi nedeniyle maliyeti yüksek projeleri bir kenara bıraktığı ifade ediliyor. Kaynaklara göre bir katlanabilir ekran konseptinin geliştirme maliyetleri 10 milyon dolara kadar çıkıyor. Bu bakımdan LG toplamda 100 bin civarında hacimli üretim yaptıracak ve sonrasında proje rafa kalkacak. Üretilen meblağın ne tür bir pazarlamaya konu olacağı ise bilinmiyor.

    LG’nin aldığı karar sonrasında BOE’nin de maliyetleri hesaplayarak LG ile defteri kapatacağı ifade ediliyor. LG ayrıca genişleyebilir ekran haricinde iki katlanabilir telefon konseptini daha iptal etmiş durumda. Bununla ilgili bir ihtimal de LG’nin telefon geliştirmek yerine Apple’ın muhtemel bir katlanabilir iPhone modeli için ekran ihalesine odaklanmak olabilir.



    https://www.gizmochina.com/2021/02/22/lg-halts-development-for-the-lg-rollable/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    D
    disposable 1 saat önce

    Biraz ayağa kalksan kafayı tavana vuruyorsun

    S
    sultanneb 22 saat önce

    Gerçekten hiç güzel durmuyor gerek yok

    BalkanGöçmeniBirBey 22 saat önce

    gezgin köle aracı

    antique 22 saat önce

    bunu kim tasarladıysa söyleyin çıkışını alsın hemen

    CIZIK 2 gün önce

    Nissandan Oyuncu Arabası 2 tanede led ışık koydularmı tadından yenmez :))

    O
    oguztatli 2 gün önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 3 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 3 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 3 gün önce

    Doktor bu ne?

    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    darkaura 35 dk. ( Mesaj Silindi )
    anlasilan boyle isler icin ekran teknolojisinin biraz daha ilerlemesi gerek.
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