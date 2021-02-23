LG genişleyebilir ekranlı telefonunu iptal ediyor

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Son dönemde katlanabilir ekranlı akıllı telefonlara olan ilgi giderek artıyor ve üreticiler de farklı genişleyebilen ekran konseptleri ile en idealini bulmaya çalışıyor. Bununla birlikte yüksek maliyet nedeniyle çalışmaları bırakanlar da var.

LG genişleyebilir telefon modeli iptal

LG de uzun süredir katlanabilir ekranlı akıllı telefonlar üzerinde çalışıyor. Standart katlama tarzı yanında bir de genişleyebilir ekrana sahip olan konseptini CES 2021 fuarında görücüye çıkarmıştı. Bu konseptin iptal olduğu haberi geldi.

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Genişleyebilir ekran konseptinde telefonun bir kısmı sabit kalırken diğer kısmı çekilerek genişliyor ve daha büyük bir ekran ortaya çıkıyor. Daha verimli olduğu düşünülen bu konsept Samsung ve TLC gibi firmalar tarafından da geliştiriliyor.

LG konsept için BOE ile birlikte çalışıyordu ancak mobil bölümün bir türlü kar edememesi nedeniyle maliyeti yüksek projeleri bir kenara bıraktığı ifade ediliyor. Kaynaklara göre bir katlanabilir ekran konseptinin geliştirme maliyetleri 10 milyon dolara kadar çıkıyor. Bu bakımdan LG toplamda 100 bin civarında hacimli üretim yaptıracak ve sonrasında proje rafa kalkacak. Üretilen meblağın ne tür bir pazarlamaya konu olacağı ise bilinmiyor.

LG’nin aldığı karar sonrasında BOE’nin de maliyetleri hesaplayarak LG ile defteri kapatacağı ifade ediliyor. LG ayrıca genişleyebilir ekran haricinde iki katlanabilir telefon konseptini daha iptal etmiş durumda. Bununla ilgili bir ihtimal de LG’nin telefon geliştirmek yerine Apple’ın muhtemel bir katlanabilir iPhone modeli için ekran ihalesine odaklanmak olabilir.

https://www.gizmochina.com/2021/02/22/lg-halts-development-for-the-lg-rollable/

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