LG K52'nin render görüntüleri ve detayları ortaya çıktı

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Güney Koreli teknoloji devi LG'nin bir süredir LG K52 adında orta segment bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı biliniyordu. Güvenilir sızıntı kaynaklarından biri olan Evan Blass, cihazın merak edilenlerini ortaya koyan render görsellerini paylaştı.

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Uygun fiyatla gelmesi bekleniyor

Cihazın, beyaz ve mavi olmak üzere iki renk seçeneğiyle piyasaya sürüleceği düşünülüyor. 6.6 inçlik büyük bir ekranla gelmesi beklenen LG K52'nin ekranının ortasında selfie kamerası için bir delik olduğunu görüyoruz. Akıllı telefonun ekran çözünürlüğü ise henüz belli değil. Arka panelde ise köşeleri yuvarlatılmış dikdörtgen bir blok içinde dört kamera sensörü yer alıyor. Hemen alt kısımda ise LED flaş konumlandırılmış.

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Cihazın görsellerine bakarak konuşacak olursak, parmak izi tarayıcısının yan tarafta olacağı düşünülebilir. Android 10 tabanlı LG UX arayüzü ile gelmesi beklenen akıllı telefonun pil kapasitesinin ise 4.000 mAh olacağı belirtilmiş. Ne yazık ki, kullanılan işlemci türü, bellek ve kameraların çözünürlüğü hakkında hala bir bilgi mevcut değil. Ancak gelen bilgiler, LG K52'nin uygun fiyatlı cihazlardan biri olacağı ve bu nedenle nispeten ucuz bir yonga seti, 4GB RAM ve 32 veya 64GB kapasiteli bir depolama birimiyle geleceği yönünde.

https://twitter.com/evleaks/status/1301958853672796160

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