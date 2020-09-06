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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    LG K52'nin render görüntüleri ve detayları ortaya çıktı

    Ünlü sızıntı kaynaklarından Evan Blass, teknoloji devi LG'nin bu yıl piyasaya sürmeye hazırlandığı orta segment akıllı telefon LG K52'nin render görüntülerini yayınladı.
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    Cep Telefonları
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    LG K52'nin render görüntüleri ve detayları ortaya çıktı
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    Güney Koreli teknoloji devi LG'nin bir süredir LG K52 adında orta segment bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı biliniyordu. Güvenilir sızıntı kaynaklarından biri olan Evan Blass, cihazın merak edilenlerini ortaya koyan render görsellerini paylaştı.

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    Uygun fiyatla gelmesi bekleniyor

    Cihazın, beyaz ve mavi olmak üzere iki renk seçeneğiyle piyasaya sürüleceği düşünülüyor. 6.6 inçlik büyük bir ekranla gelmesi beklenen LG K52'nin ekranının ortasında selfie kamerası için bir delik olduğunu görüyoruz. Akıllı telefonun ekran çözünürlüğü ise henüz belli değil. Arka panelde ise köşeleri yuvarlatılmış dikdörtgen bir blok içinde dört kamera sensörü yer alıyor. Hemen alt kısımda ise LED flaş konumlandırılmış.

    LG K52'nin render görüntüleri ve detayları ortaya çıktı
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    Cihazın görsellerine bakarak konuşacak olursak, parmak izi tarayıcısının yan tarafta olacağı düşünülebilir. Android 10 tabanlı LG UX arayüzü ile gelmesi beklenen akıllı telefonun pil kapasitesinin ise 4.000 mAh olacağı belirtilmiş. Ne yazık ki, kullanılan işlemci türü, bellek ve kameraların çözünürlüğü hakkında hala bir bilgi mevcut değil. Ancak gelen bilgiler, LG K52'nin uygun fiyatlı cihazlardan biri olacağı ve bu nedenle nispeten ucuz bir yonga seti, 4GB RAM ve 32 veya 64GB kapasiteli bir depolama birimiyle geleceği yönünde.



    https://twitter.com/evleaks/status/1301958853672796160 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    elophidae (Yavuz Ell) 4 gün
    Oldukça yenilikçi bir tasarım dili kullanmışlar. Tebrikler
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