LG mobil, kayıpları bir türlü önleyemiyor

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5G teknolojilerinin alt seviye segmentlere de yayılmasıyla en erken 2021 yılında kara geçmeyi ümit eden LG mobil bölümü bununla birlikte halen bir umut ışığı verebilmiş değil. Kayıplar giderek derinleşiyor.

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Geçen yılın son çeyrek rakamlarına göre LG mobil bölümü 1.12 milyar dolar civarında gelir elde etti ve yıl bazında düşüş yaşadı. Faaliyet zararı ise 280 milyon dolar ile geçen yıla göre arttı. 2019 yılı genelinde ise 5 milyar dolar gelir ve 850 milyon dolar zarar yazıldı.

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LG diğer bölümlerindeki iyi performans ile mobil bölümün kayıplarını telafi etmeye çalışıyor ancak bu yük artık çekilmez bir hale geldi. Son çeyrekte firmanın toplam geliri 14 milyar dolar civarında gerçekleşirken faaliyet karı 85 milyon dolara kadar düştü. Halbuki bir önceki çeyrekte 600 milyon dolar civarında faaliyet karı elde edilmişti. Masraflar çıkıldığında ise net zarar 700 milyon dolar civarında gerçekleşti. Önceki dönemlere göre muazzam bir düşüş görülüyor.

Bu yıl LG G serisinin rafa kalkarak yeni bir 5G destekli premium seri piyasaya sürüleceği gündeme gelmişti. LG V serisi de yine bu yıl 5G destekli olarak piyasaya çıkacak. Firma orta seviyede de 5G telefonlar piyasaya sürmeyi düşünüyor ancak kurtarır mı bilinmez.

https://www.phonearena.com/news/lg-smartphone-business-losses-2019_id121885

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