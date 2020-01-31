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    LG mobil, kayıpları bir türlü önleyemiyor

    Farklı akıllı telefon stratejileri denemesine rağmen LG mobil bölümü halen belini doğrultabilmiş değil. Yıl genelindeki mali kayıplar 850 milyon dolara yaklaştı.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    LG mobil, kayıpları bir türlü önleyemiyor
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    5G teknolojilerinin alt seviye segmentlere de yayılmasıyla en erken 2021 yılında kara geçmeyi ümit eden LG mobil bölümü bununla birlikte halen bir umut ışığı verebilmiş değil. Kayıplar giderek derinleşiyor.

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    Dibe vurdu

    Geçen yılın son çeyrek rakamlarına göre LG mobil bölümü 1.12 milyar dolar civarında gelir elde etti ve yıl bazında düşüş yaşadı. Faaliyet zararı ise 280 milyon dolar ile geçen yıla göre arttı. 2019 yılı genelinde ise 5 milyar dolar gelir ve 850 milyon dolar zarar yazıldı.

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    LG diğer bölümlerindeki iyi performans ile mobil bölümün kayıplarını telafi etmeye çalışıyor ancak bu yük artık çekilmez bir hale geldi. Son çeyrekte firmanın toplam geliri 14 milyar dolar civarında gerçekleşirken faaliyet karı 85 milyon dolara kadar düştü. Halbuki bir önceki çeyrekte 600 milyon dolar civarında faaliyet karı elde edilmişti. Masraflar çıkıldığında ise net zarar 700 milyon dolar civarında gerçekleşti. Önceki dönemlere göre muazzam bir düşüş görülüyor.

    Bu yıl LG G serisinin rafa kalkarak yeni bir 5G destekli premium seri piyasaya sürüleceği gündeme gelmişti. LG V serisi de yine bu yıl 5G destekli olarak piyasaya çıkacak. Firma orta seviyede de 5G telefonlar piyasaya sürmeyi düşünüyor ancak kurtarır mı bilinmez.



    https://www.phonearena.com/news/lg-smartphone-business-losses-2019_id121885 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    danlabilic 5 dk.
    nerdeen nereye düştün be lg :/
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    Curimo 5 dk.
    Kayıpları önlemek için ne yaptı mesela çok merak ettim. Rakiplerinden öne çıkaracak ne yaptı? Bu kadar büyük firmalar nasıl bir zihniyetle yönetiliyor gerçekten aklım almıyor...
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