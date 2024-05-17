LG’nin 100 bin dolarlık kıvrılabilir OLED ekranlı TV’si satıştan kaldırıldı

Kıvrılabilir ekranlı LG TV'lere elveda
LG Signature OLED R, 65 inçlik ekran boyutuna ve 100.000 dolar gibi bir fiyata sahipti. Şimdiye kadar ne kadar sattığı bilinmiyor ancak LG, bu yıl için LG Signature OLED T adından şeffaf ekranlı bir TV’yi satışa sunarak boşalan açığı kapatmaya çalışacak. İlginç bir şekilde kıvrılabilir ekranlı Signature OLED R’nin fiyatı hiç düşmedi veya daha uygun modelleri piyasaya sürülmedi. Bu da LG’nin üretim noktasında maliyetlerde iyileşmeye gidemediğine işaret ediyor olabilir.
Bilmeyenler için, LG Rollable yanı kıvrılabilir ekranlı modelleri, tabandaki bir hoparlör sistemi standından yükselen ve kullanılmadığında tekrar bu bölmenin içerisine gizlenen OLED panele sahip. Çalışma prensibini stor perde gibi düşünebilirsiniz. LG her ne kadar bu TV’lerin üretimini durdursa da prensipte teknolojileri yeni şeffaf ekranlı TV’lerinde yaşayacak.
Bu şeffaf ekranlı modeller adından da bariz olduğu gibi arkasını gösteriyor, bu da siyah gibi renklerin verilmesini zorlaştırıyor. LG, bu sorunu çözmek için alttaki bölmede bir katman bulunduruyor. Tıpkı kıvrılabilir ekranlar gibi bu katman da alçalıp yükseliyor ve şeffaf TV’yi normale dönüştürüyor. LG, Signature OLED T modelini bu yılın ikinci yarısında piyasaya sürmeyi planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.