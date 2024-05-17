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    Anlık Bildirim

    LG’nin 100 bin dolarlık kıvrılabilir OLED ekranlı TV’si satıştan kaldırıldı

    LG, ilk olarak CES 2018’ta tanıttığı sonraki yıllarda satışa sunduğu kıvrılabilir ekranlı LG Signature OLED R TV modelini satıştan kaldırdı. Bu televizyon, 100 bin dolara satılıyordu.
    LG’nin 100 bin dolarlık kıvrılabilir OLED TV’si iptal edildi Tam Boyutta Gör
    Televizyonlar artık geleneksel formlardan kurtularak daha sanatsal veya bakış açısına göre egzotik bir teknolojik ürün haline geliyor. LG Display tarafından CES 2018’den itibaren her yıl gösterilen kıvrılabilir OLED TV’ler de bunlardan birisi. LG, 2020 yılında bu forma sahip LG Signature OLED R modelini satışa da çıkarmıştı. Aradan geçen 4 yılın ardından şimdi ise bu TV’nin üretimden kaldırıldığı belirtiliyor.,

    Kıvrılabilir ekranlı LG TV'lere elveda

    LG Signature OLED R, 65 inçlik ekran boyutuna ve 100.000 dolar gibi bir fiyata sahipti. Şimdiye kadar ne kadar sattığı bilinmiyor ancak LG, bu yıl için LG Signature OLED T adından şeffaf ekranlı bir TV’yi satışa sunarak boşalan açığı kapatmaya çalışacak. İlginç bir şekilde kıvrılabilir ekranlı Signature OLED R’nin fiyatı hiç düşmedi veya daha uygun modelleri piyasaya sürülmedi. Bu da LG’nin üretim noktasında maliyetlerde iyileşmeye gidemediğine işaret ediyor olabilir.

    Bilmeyenler için, LG Rollable yanı kıvrılabilir ekranlı modelleri, tabandaki bir hoparlör sistemi standından yükselen ve kullanılmadığında tekrar bu bölmenin içerisine gizlenen OLED panele sahip. Çalışma prensibini stor perde gibi düşünebilirsiniz. LG her ne kadar bu TV’lerin üretimini durdursa da prensipte teknolojileri yeni şeffaf ekranlı TV’lerinde yaşayacak.

    Bu şeffaf ekranlı modeller adından da bariz olduğu gibi arkasını gösteriyor, bu da siyah gibi renklerin verilmesini zorlaştırıyor. LG, bu sorunu çözmek için alttaki bölmede bir katman bulunduruyor. Tıpkı kıvrılabilir ekranlar gibi bu katman da alçalıp yükseliyor ve şeffaf TV’yi normale dönüştürüyor. LG, Signature OLED T modelini bu yılın ikinci yarısında piyasaya sürmeyi planlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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