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    LG Q92'nin canlı fotoğrafları ortaya çıktı

    Teknoloji üreticilerinden LG'nin, önümüzdeki dönemde piyasaya süreceği 5G destekli orta segment akıllı telefonu Q92'nin canlı fotoğrafları ve teknik detayları ortaya çıktı.
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    LG'nin yaklaşan orta sınıf akıllı telefon modeli LG Q92 canlı fotoğraflarda ortaya çıktı. 5G destekli cihazın seramik beyaz versiyonu, LG'nin yeni tasarım dilinden esinlenmiş görünüyor.

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    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S21 modellerinde ToF sensörü olmayacak"

    Gelen bilgilere göre tıpkı Velvet modelinde olduğu gibi, LG'nin Q92 modeli de Qualcomm Snapdragon 765G yonga setinden güç alacak. Fotoğraflarda da görebileceğiniz gibi cihazın ekranının üst kısmında, ortaya konumlandırılmış bir delik mevcut ve burada 32MP sensörlü tek bir ön kameraya yer verilmiş.

    Ağustos sonunda satışa çıkabilir

    LG Q92, 6.7 inçlik FHD+ dokunmatik ekrana ve 48MP ana, 8MP ultra geniş, 5MP derinlik ve 2MP makro sensörü olmak üzere dörtlü arka kamera kurulumuna sahip. Cihazın diğer teknik özellikleri arasında 6GB RAM, 128GB depolama alanı ve 4.000 mAh pil yer alıyor.

    Android 10 çalıştıracak olan akıllı telefonun piyasaya, Mirror Red ve Mirror Titan olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle daha sunulacağını belirtelim. Bu ayın sonlarında Güney Kore'de raflara çıkması beklenen cihazın fiyat etiketinin ne olacağı konusunda ise henüz bir bilgi mevcut değil.



    https://m.blog.naver.com/kmsdandy/222066846241 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Bloodin 6 sa.
    K61, Q92... Eskiden böyle isimlendirilirdi tuşlu telefonlar. LG de nostalji yapıyor belli ki :) Anakartı durduk yere yanmıyorsa, ghost screen olmuyorsa belki yüzlerine bakılabilir ama LG kendi algısını kendi kendine öyle bir yerle bir etti ki, daha toparlanması çok zor.
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