LG tasarım odaklı orta sınıf modeli Velvet'ı duyurdu

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Güney Koreli teknoloji devi LG, geçtiğimiz günlerde gelecekteki akıllı telefon modellerinden birinde kullanacağı yenilikçi tasarım dilini ortaya koyan taslak çizimler yayınlamıştı. Bahsi geçen tasarım dilinin ait olduğu model hakkında ise hiçbir fikrimiz yoktu.

Şirket bugün yeni tasarım dilini benimseyen ilk modelinin LG Velvet olacağını resmi olarak duyurdu.

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Cihazın tasarımını ilginç ve farklı kılan nokta şirketin "yağmur damlalarına" benzetiyor olduğu arka kamera kurulumu dizaynı. Bu dizaynın oldukça zarif gözüküyor olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında ekranda ve telefonun arkasında simetrik kavisler yer alıyor. Şirket bu tasarım unsurunu “3D Arc Design” olarak adlandırıyor.

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LG, akıllı telefonlarında kullanacağı yeni tasarımı paylaştı

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Eskizlerden yola çıkarak konuşacak olursak, LG Velvet çok büyük olasılıkla ön ve arka cam arasında konumlandırılmış metalik bir çerçeveye sahip olacak.

Bazı internet kullanıcıları cihazın gerçekte neye benzeyebileceği hakkında daha iyi fikir yürütebilmek adına eskizleri render görüntülerine dönüştürüyorlar. Aşağıdaki tweette bunun birkaç örneği yer alıyor.

LG, resmi basın açıklamasında Velvet'ın “hem göze hoş gelen, estetik bir tasarıma sahip olduğunu, hem de biçim ve materyal seçimi itibariyle dokusunun, elde duruşunun güzel olduğunu" dile getirdi.

Velvet ismine gelince; LG, alışılagelmiş alfanümerik isimlendirme sistemini artık kullanmayacağını duyurdu. Şirket bunun yerine, gelecekteki cihazlarına cihazın kişiliğini, konseptini yansıtan etkileyici, akılda kalıcı isimler vereceklerini dile getirdi.

Bu açıklama LG'nin 'G' serisinin fişini çektiğine yönelik söylentileri de destekler nitelikte.

Bunların dışında Velvet hakkındaki söylentiler, tahminler arasında cihazın Snapdragon 765G işlemci, 5G modem, 6.7 veya 6.9 inç ekran, 48 megapiksel ana sensör içeren dörtlü arka kamera kurulumu ve 4.000 mAh'lik bir pille geleceği yer alıyor.

Yaklaşık 700 dolarlık bir fiyat etiketi taşıması beklenen akıllı telefonun 15 Mayıs'ta tanıtılacağı düşünülüyor.

https://www.gsmarena.com/lg_announces_velvet__its_new_midrange_forerunner-news-42608.php

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