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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    LG tasarım odaklı orta sınıf modeli Velvet'ı duyurdu

    LG, geçtiğimiz günlerde taslak çizimlerini yayınladığı sıradışı modelinin isminin Velvet olacağını duyurdu. Ayrıca Velvet ile birlikte alfanümerik isimlendirme sistemine veda ettiğini de açıkladı.
    7 sa. (Son Güncelleme: 5 sa.)
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    Cep Telefonları
    Zeynep Yolcu
    Yazar
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    LG tasarım odaklı orta sınıf modeli Velvet'ı duyurdu
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    Güney Koreli teknoloji devi LG, geçtiğimiz günlerde gelecekteki akıllı telefon modellerinden birinde kullanacağı yenilikçi tasarım dilini ortaya koyan taslak çizimler yayınlamıştı. Bahsi geçen tasarım dilinin ait olduğu model hakkında ise hiçbir fikrimiz yoktu. 

    Şirket bugün yeni tasarım dilini benimseyen ilk modelinin LG Velvet olacağını resmi olarak duyurdu.

    Ayrıca Bkz. "LG, akıllı telefonlarında kullanacağı yeni tasarımı paylaştı"

    Cihazın tasarımını ilginç ve farklı kılan nokta şirketin "yağmur damlalarına" benzetiyor olduğu arka kamera kurulumu dizaynı. Bu dizaynın oldukça zarif gözüküyor olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında ekranda ve telefonun arkasında simetrik kavisler yer alıyor. Şirket bu tasarım unsurunu “3D Arc Design” olarak adlandırıyor. 

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    Eskizlerden yola çıkarak konuşacak olursak, LG Velvet çok büyük olasılıkla ön ve arka cam arasında konumlandırılmış metalik bir çerçeveye sahip olacak.

    Bazı internet kullanıcıları cihazın gerçekte neye benzeyebileceği hakkında daha iyi fikir yürütebilmek adına eskizleri render görüntülerine dönüştürüyorlar. Aşağıdaki tweette bunun birkaç örneği yer alıyor.

    LG, resmi basın açıklamasında Velvet'ın “hem göze hoş gelen, estetik bir tasarıma sahip olduğunu, hem de biçim ve materyal seçimi itibariyle dokusunun, elde duruşunun güzel olduğunu" dile getirdi.

    LG tasarım odaklı orta sınıf modeli Velvet'ı duyurdu

    Velvet ismine gelince; LG, alışılagelmiş alfanümerik isimlendirme sistemini artık kullanmayacağını duyurdu. Şirket bunun yerine, gelecekteki cihazlarına cihazın kişiliğini, konseptini yansıtan etkileyici, akılda kalıcı isimler vereceklerini dile getirdi.

    Bu açıklama LG'nin 'G' serisinin fişini çektiğine yönelik söylentileri de destekler nitelikte.

    Bunların dışında Velvet hakkındaki söylentiler, tahminler arasında cihazın Snapdragon 765G işlemci, 5G modem, 6.7 veya 6.9 inç ekran, 48 megapiksel ana sensör içeren dörtlü arka kamera kurulumu ve 4.000 mAh'lik bir pille geleceği yer alıyor.

    Yaklaşık 700 dolarlık bir fiyat etiketi taşıması beklenen akıllı telefonun 15 Mayıs'ta tanıtılacağı düşünülüyor.



    https://www.gsmarena.com/lg_announces_velvet__its_new_midrange_forerunner-news-42608.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    draqao (devrim ulas) 6 sa. en beğenilen
    Orta sınıf ve 700 dolar lg harikalar diyarında.
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    renega (Ömer Can IŞIK) 5 dk.
    700 dolar orta sehment için çok, ekran boy oranı korkunç, türkiyede kesin 5000 bekle bir saniye MOR ÇOK GÜZEL LAN
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    Araxes 4 sa.
    LG yi görünce tüylerim diken diken oluyor G4 ten sonra.
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    powertr06 (ahmet aybar) 4 sa.
    Şu ThinQ yü bi salın artık :D Tasarım gayet hoş olmuş ama çok uzun ve ince duruyor telefon.
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    esmerbuyucu (E. B.) 5 sa.
    LG'den başarılı bir model gelecek gibi.
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    draqao (devrim ulas) 6 sa. en beğenilen
    Orta sınıf ve 700 dolar lg harikalar diyarında.
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    celik44 (hmt çlk) 6 sa.
    İşte bu, herkesin aynı tasarımı yapıp kamera deliğinin acısı ile tasarımda fark yaptığını zannettiği şu dönemde güzel iş çıkarmış.
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    Stanislas Xavier (Evren ) 6 sa.
    LG eskiden çok özel tasarımlar yapardı ve her modelin sıkıcı bir model numarasının yanında özel bir adı olurdu. Secret, Stardust, Shine gibi. Zamanla sıradanlaştı, tabi bunda telefonların giderek ekrandan ibaret hale gelmesinin etkisi de var. Özüne dönmek gibi bir karar alındı şimdi bakalım neler göreceğiz. Bunları hatırlayanlar vardır:
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    bjkyener 6 sa.
    Velete Bak 700 dolar istiyor
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