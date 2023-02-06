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    LG, webOS TV'lerini Apple servisleriyle güncelledi

    LG, 100'den fazla ülke ve bölgede webOS Hub çalıştıran Smart TV modellerine daha fazla Apple servisinin entegre edildiğini duyurdu.                              
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    LG webOS Hub Apple uygulamaları Tam Boyutta Gör
    LG, webOS akıllı TV platformunu sürekli olarak geliştiriyor ve kullanıcı deneyimini iyileştiriyor. Şirket, son olarak Apple TV uygulaması, Apple Müzik, AirPlay ve HomeKit, tümünün webOS Hub ekosistemine dahil edildiğini duyurdu.

    LG, akıllı TV üreticilerine daha fazla özelleştirme seçeneği veren, tüketicilere de daha fazla kolaylık ve içerik seçeneği sunan webOS Hub’ın 2021’in başlarına göre 10 kat daha fazla markaya sunulduğunu söyledi.

    Seiki, Eko, Stream System, Konka, Aiwa ve Hyundai gibi dünya çapında 200’den fazla marka tarafından kullanılabilir. LG, uyumlu TV’lerin detaylı bir listesini paylaşmadı ancak AirPlay ve HomeKit’in yalnızca webOS Hub 2.0 üzerinde çalışan 4K UHD ve OLED modellerde kullanılabilir olacağını belirtti.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 5 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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