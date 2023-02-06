LG, webOS TV'lerini Apple servisleriyle güncelledi

Tam Boyutta Gör LG, webOS akıllı TV platformunu sürekli olarak geliştiriyor ve kullanıcı deneyimini iyileştiriyor. Şirket, son olarak Apple TV uygulaması, Apple Müzik, AirPlay ve HomeKit, tümünün webOS Hub ekosistemine dahil edildiğini duyurdu.

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LG, akıllı TV üreticilerine daha fazla özelleştirme seçeneği veren, tüketicilere de daha fazla kolaylık ve içerik seçeneği sunan webOS Hub’ın 2021’in başlarına göre 10 kat daha fazla markaya sunulduğunu söyledi.

Seiki, Eko, Stream System, Konka, Aiwa ve Hyundai gibi dünya çapında 200’den fazla marka tarafından kullanılabilir. LG, uyumlu TV’lerin detaylı bir listesini paylaşmadı ancak AirPlay ve HomeKit’in yalnızca webOS Hub 2.0 üzerinde çalışan 4K UHD ve OLED modellerde kullanılabilir olacağını belirtti.

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