LG, webOS TV'lerini Apple servisleriyle güncelledi

LG, akıllı TV üreticilerine daha fazla özelleştirme seçeneği veren, tüketicilere de daha fazla kolaylık ve içerik seçeneği sunan webOS Hub’ın 2021’in başlarına göre 10 kat daha fazla markaya sunulduğunu söyledi.
Seiki, Eko, Stream System, Konka, Aiwa ve Hyundai gibi dünya çapında 200’den fazla marka tarafından kullanılabilir. LG, uyumlu TV’lerin detaylı bir listesini paylaşmadı ancak AirPlay ve HomeKit’in yalnızca webOS Hub 2.0 üzerinde çalışan 4K UHD ve OLED modellerde kullanılabilir olacağını belirtti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?