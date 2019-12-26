Yeni nesil Huawei Mate X, 2020'nin ikinci yarısında piyasaya sürülecek

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Huawei'nin yeni nesil Mate X katlanabilir telefonunu, 2020'nin ikinci yarısında piyasaya süreceği bildirildi. Digitimes'ın raporuna göre cihazda kullanılacak olan bileşenlerin küçük hacimli deneme üretimi çoktan başladı.

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Tedarikçilere göre katlanabilir cihaz pazarı büyüyecek

Huawei Mate X bu yılın başlarında duyuruldu ancak şirket ilk katlanabilir akıllı telefonunu piyasaya sürmek için acele etmedi. Samsung'un Galaxy Fold modelinde yaptığı hataya düşmemek için cihazın kalitesinden emin oluncaya dek beklemeyi tercih eden Huawei, Kasım ayında Mate X'in satışlarına başlamıştı. Sektörün en güvenilir kaynaklarından biri olarak gösterilen Digitimes'ın yeni raporuna göre ise ikinci nesil Mate X, 2020 yılının ikinci yarısında raflardaki yerini alacak.

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Tayvan merkezli üretici tedarik zincirinden alınan bilgiler doğrultusunda hazırlanan bu rapor, ne yazık ki ikinci nesil Huawei Mate X'in nasıl bir tasarımla ve teknik özelliklerle geleceğine dair bir bilgi içermiyor. Ancak katlanabilir akıllı telefon pazarında gelecek gören menteşe üreticilerinin kapasitelerini artırmak için girişimlere başladıkları da raporun önemli bir kısmı olarak değerlendirilebilir.

https://www.digitimes.com/news/a20191225PD204.html