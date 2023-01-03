LG yeni ekran teknolojilerini tanıttı: 360 derece OLED ve daha fazlası

Katlanabilir panellerin en büyük sorunu ortadan kalkıyor
Yeni duyuru kapsamında LG, dizüstü bilgisayarlar için 17 inç boyutlarında katlanabilir bir OLED ekran piyasaya sürecek. Günümüzde farklı üreticilerden gelen katlanabilir dizüstü modelleri ile zaten karşılıyoruz. Ancak bu ekranın öne çıkan noktası kırışıklık sorununu ortadan kaldırması ve stylus kalem desteği olacak. Yeni panelin, katlanabilir dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve taşınabilir monitörlerde kullanılması bekleniyor.
Ayrıca LG, yaklaşan CES 2023 fuarında otomobil bilgi-eğlence sistemi deneyimini geliştirecek teknolojilere de odaklanacak. Burada ekran üzerinden 3 boyutlu bir ses deneyimi sağlamayı amaçlayan İnce Aktüatör Ses Çözümü dahil olmak üzere, araç içi P-OLED ve LTPS (Düşük Sıcaklık Polikristal Silikon) LCD ekranların sahne alması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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