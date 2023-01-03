LG yeni ekran teknolojilerini tanıttı: 360 derece OLED ve daha fazlası

Tam Boyutta Gör CES 2023 fuarının en önemli isimleri arasında yer alan LG, yenilikçi ürünler ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz saatlerde yeni nesil OLED TV modellerinin duyurusu ile ses getiren teknoloji devi, şimdi de ''Always On'' teması altında yeni katlanabilir ekran teknolojilerini tanıttı.

Katlanabilir panellerin en büyük sorunu ortadan kalkıyor

Yeni duyuru kapsamında LG, dizüstü bilgisayarlar için 17 inç boyutlarında katlanabilir bir OLED ekran piyasaya sürecek. Günümüzde farklı üreticilerden gelen katlanabilir dizüstü modelleri ile zaten karşılıyoruz. Ancak bu ekranın öne çıkan noktası kırışıklık sorununu ortadan kaldırması ve stylus kalem desteği olacak. Yeni panelin, katlanabilir dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve taşınabilir monitörlerde kullanılması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör LG, katlanabilir dizüstü ekranın yanı sıra 360 Derece OLED olarak adlandırılan ilginç bir ürün daha piyasaya sürecek. 8 inç boyutlara sahip olan bu panel, adından da anlaşılacağı gibi ekranın her iki yönde katlanmasını mümkün kılıyor. LG ise, panelin katlama mekanizması ile kırışmaları önlerken, 200.000'den fazla katlamada bile sağlamlığını koruyacağını söylüyor.

Ayrıca LG, yaklaşan CES 2023 fuarında otomobil bilgi-eğlence sistemi deneyimini geliştirecek teknolojilere de odaklanacak. Burada ekran üzerinden 3 boyutlu bir ses deneyimi sağlamayı amaçlayan İnce Aktüatör Ses Çözümü dahil olmak üzere, araç içi P-OLED ve LTPS (Düşük Sıcaklık Polikristal Silikon) LCD ekranların sahne alması bekleniyor.

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LG yeni katlanabilir OLED ekranlarını duyurdu! İşte detaylar