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    Logitech McLaren G Challenge 2020 sanal turnuvası başlıyor

    Logitech McLaren G Challenge sanal yarış turnuvası bu yıl üçüncü kez düzenleniyor. Project CARS 2 oyunu üzerinden oyuncuları büyük final için kıyasıya yarışacak.
    10 dk.
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    Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Logitech McLaren G Challenge 2020 sanal turnuvası başlıyor

    Koronavirüs salgını nedeniyle tüm fiziksel spor aktivitelerinin sekteye uğraması sanal turnuvaları ön plana çıkardı. Artık pek çok fiziksel turnuvanın bir yansıması espor olarak sanal alemde gerçekleştiriliyor. Logitech G ve McLaren ekipleri de yeni bir turnuvaya başlıyor.

    Logitech McLaren G Challenge 2020 nedir?

    Logitech hali hazırda Logitech G Challenge eRacing yarış turnuvaları gerçekleştirmekteydi. McLaren ile de son iki yıldır Logitech McLaren G Challenge turnuvası düzenliyordu. Bu yıl turnuvanın üçüncüsü gerçekleştiriliyor.

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    Logitech McLaren G Challenge 2020 dört bölgede gerçekleştirilecek. Kuzey Amerika, Latin Amerika, Avrupa ve Asya Pasifik bölgelerinde yaz ayları boyunca çevrim içi elemeler ve/veya en iyi skoru elde etme şeklinde etkinlikler olacak. Bu etkinlikleri kazananlar bölge içerisinde finallere kalacak ve her bölgeden 3 kazanan çıkacak. Kazananlar bir arkadaşı ile birlikte büyük finale yolculuk hakkı elde edecek.

    Challenge Tournament Integration Service adındaki teknoloji hem oyuncuların kayıtlarında hem de yarış etkinliklerinin takibinde kullanılacak. Tüm etkinlikler ise Project CARS 2 oyunu üzerinden yürüyecek.

    Büyük finalin kazananını 4 günlük bir Londra seyahati bekliyor. McLaren Teknoloji Merkezi’ne ziyaret, Lando Norris tarafından kısa bir eğitim, McLaren aracında sürüş tecrübesi ve F1 İngiltere Grand Prix 2021 yarışına da VIP katılım seyahat içerisinde yer alacak.



    https://www.techpowerup.com/267801/logitech-g-and-mclaren-announces-logitech-mclaren-g-challenge-2020 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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