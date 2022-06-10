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    Apple M2 Pro, TSMC'nin 3nm sürecinde üretilebilir

    İşlemcileri ile oldukça beğenilen Apple, geçtiğimiz günlerde M2 yongasını tanıttı. M2 işlemcisi yeni duyurulsa da bir sonraki Apple işlemcisinden detaylar geldi. M2 Pro, yakında üretilmeye başlanacak.
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    M2 Pro işlemcisinden ilk detaylar geldi
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    M serisi işlemcileri ile güç verimliliği konusunda inanılmaz bir başarı elde eden Apple, WWDC 2022 konferansında yeni nesil işlemcisi M2’yi de tanıttı. M2 işlemcisi performans ve enerji verimliliği konusunda birçok yenilik getirse de hala 5nm sürecinde üretiliyor. Ancak görünüşe göre M2 Pro işlemcisi, TSMC’nin 3nm sürecinde üretilecek.

    M2 Pro işlemcisi yılın ilerleyen aylarında üretime geçecek

    9to5Mac’den gelen bilgilere göre Apple, M2 Pro işlemcisinin üretimi için de TSMC ile anlaştı. Ancak M2 Pro, önceki işlemciler gibi 5nm sürecinde üretilmek yerine TSMC’nin 3nm fabrikasyon sürecinde üretilecek. M2 Pro, 3nm sürecine geçmesi ile çok daha verimli bir kullanım sunacaktır. M2 Pro, büyük ihtimalle ilk kez bu yıl içerisinde tanıtılacak yeni nesil Mac mini’de kullanılacak.

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