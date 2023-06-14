7000 dolarlık M2 Ultra çipli Mac Pro'nun ilk test sonuçları ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Yakın zamanda tanıtılan M2 Ultra işlemcili yeni Mac Pro’nun Geekbench 6 benchmark sonucu ortaya çıktı. İşte M2 ultra çipin masaüstü CPU performansını merak edenler için test sonuçları:

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Intel işlemcili modelin iki katı yüksek puan aldı

M2 Ultra Mac Pro modeli, 13.000 dolar başlangıç fiyatına sahip 28 çekirdekli Xeon W işlemcili Intel tabanlı Mac Pro ile kıyaslandı. Apple işlemcili Mac Pro, Intel işlemcili modelden iki kat daha hızlı. Yeni Mac Pro’nun tek çekirdek puanı 2794, çok çekirdek puanı 21,453. Intel işlemcili Mac Pro ise tek çekirdekte 1378, çok çekirdekte 10,390 puan aldı. Geçtiğimiz günlerde paylaşılan M2 Ultra çipli Mac Studio ile yakın puanlar. Yeni Mac Pro’nun avantajı; PCI Express genişletme imkanı vermesi.

M2 Ultra Mac Pro (2023) fiyatı ne kadar?

M2 Ultra çip, 8 Thunderbolt 4 portu, 192GB’a kadar RAM, 7 PCIe genişletme yuvası, modüler ve yükseltilebilir özellikleriyle dikkat çeken Mac Pro 2023 modeli, Türkiye’de satışa sunulmazken, Amerika’da 7000 dolardan başlayan fiyatlarla satışta. İş dünyası için tasarlanan Mac Pro, kule tipi ve raf tipi kasa seçenekleriyle geliyor.

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