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    Anlık Bildirim

    7000 dolarlık M2 Ultra çipli Mac Pro'nun ilk test sonuçları ortaya çıktı

    Apple, 5 Haziran WWDC etkinliğinde Mac Pro (2023) modelini tanıttı. Türkiye'de satılmayan M2 Ultra çipli Mac Pro'nun benchmark test sonuçları ortaya çıktı.      
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    m2 ultra mac pro (2023) benchmark test sonuçları Tam Boyutta Gör
    Yakın zamanda tanıtılan M2 Ultra işlemcili yeni Mac Pro’nun Geekbench 6 benchmark sonucu ortaya çıktı. İşte M2 ultra çipin masaüstü CPU performansını merak edenler için test sonuçları:

    Intel işlemcili modelin iki katı yüksek puan aldı

    M2 Ultra Mac Pro modeli, 13.000 dolar başlangıç fiyatına sahip 28 çekirdekli Xeon W işlemcili Intel tabanlı Mac Pro ile kıyaslandı. Apple işlemcili Mac Pro, Intel işlemcili modelden iki kat daha hızlı. Yeni Mac Pro’nun tek çekirdek puanı 2794, çok çekirdek puanı 21,453. Intel işlemcili Mac Pro ise tek çekirdekte 1378, çok çekirdekte 10,390 puan aldı. Geçtiğimiz günlerde paylaşılan M2 Ultra çipli Mac Studio ile yakın puanlar. Yeni Mac Pro’nun avantajı; PCI Express genişletme imkanı vermesi.

    M2 Ultra Mac Pro (2023) fiyatı ne kadar?

    M2 Ultra çip, 8 Thunderbolt 4 portu, 192GB’a kadar RAM, 7 PCIe genişletme yuvası, modüler ve yükseltilebilir özellikleriyle dikkat çeken Mac Pro 2023 modeli, Türkiye’de satışa sunulmazken, Amerika’da 7000 dolardan başlayan fiyatlarla satışta. İş dünyası için tasarlanan Mac Pro, kule tipi ve raf tipi kasa seçenekleriyle geliyor.

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    A
    aysegul.08 21 saat önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

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    Furkooo85 5 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 5 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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