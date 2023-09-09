M3 işlemcili MacBook Air ve MacBook Pro 2024’e ertelenmiş olabilir

Tam Boyutta Gör 2020 yılında kendi tasarladığı M1 çip setini tanıtan Apple; MacBook Air, MacBook Pro, Mac mini ve iMac cihazlarını bu yonga seti ile güncellemişti. 2022 yılında da yeni nesil M işlemcisini tanıtan firma, birçok iddiaya göre önümüzdeki aylarda M3 işlemcisini tanıtacak. TSMC’nin 3nm sürecinde üretilecek bu çip, Apple’ın M2 çip setine göre daha performanslı ve verimli olacak. Bu işlemci ile beraber tanıtılması beklenen yeni nesil MacBook Air ve MacBook Pro, yeni raporlara göre ertelenmiş olabilir.

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Yeni nesil MacBook Air ve MacBook Pro 2024’e ertelenmiş olabilir

Apple’a yakın kaynakları ile bilinen güvenilir analist Ming-Chi Kuo, M3 işlemcili MacBook cihazları hakkında konuştu. Kuo’ya göre Apple, M3 yonga setinden güç alacak 13” MacBook Air ve 13” MacBook Pro modellerini bu yıl tanıtmayacak. Güvenilir bir kaynak olan Mark Gurman, daha önce bu cihazların bu sonbaharda tanıtılacağını belirtmişti ancak görünüşe göre firma, bu konudaki fikrini değiştirmiş.

M3 işlemcili iMac bu sene tanıtılabilir

Tam Boyutta Gör Kuo, gönderisinde MacBook Air ve MacBook Pro’dan bahsetse de yeni nesil iMac hakkında herhangi bir bilgi vermedi. Bu nedenle, M3 işlemcili iMac’in yıl bitmeden tanıtılması muhtemel görünüyor. Apple, muhtemelen ekim veya kasım ayında düzenleyeceği bir etkinlikte M3 yonga setini ve bu yonga setinden güç alan ilk cihazlarını tanıtacak.

2024 yılında ise firmanın 13 inçlik MacBook Air ve MacBook Pro’yu, M3 Pro ve M3 Max işlemcisinden güç alan 14 ve 16 inçlik MacBook Pro modellerini tanıtması bekleniyor. Bakalım TSMC’nin 3nm fabrikasyon süreci, M3 işlemcisini ne kadar başarılı yapacak.



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