M3 işlemcili MacBook Air ve MacBook Pro 2024’e ertelenmiş olabilir

- Yeni nesil MacBook Air ve MacBook Pro 2024’e ertelenmiş olabilir
- M3 işlemcili iMac bu sene tanıtılabilir
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Yeni nesil MacBook Air ve MacBook Pro 2024’e ertelenmiş olabilir
Apple’a yakın kaynakları ile bilinen güvenilir analist Ming-Chi Kuo, M3 işlemcili MacBook cihazları hakkında konuştu. Kuo’ya göre Apple, M3 yonga setinden güç alacak 13” MacBook Air ve 13” MacBook Pro modellerini bu yıl tanıtmayacak. Güvenilir bir kaynak olan Mark Gurman, daha önce bu cihazların bu sonbaharda tanıtılacağını belirtmişti ancak görünüşe göre firma, bu konudaki fikrini değiştirmiş.
M3 işlemcili iMac bu sene tanıtılabilir
2024 yılında ise firmanın 13 inçlik MacBook Air ve MacBook Pro’yu, M3 Pro ve M3 Max işlemcisinden güç alan 14 ve 16 inçlik MacBook Pro modellerini tanıtması bekleniyor. Bakalım TSMC’nin 3nm fabrikasyon süreci, M3 işlemcisini ne kadar başarılı yapacak.
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Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.