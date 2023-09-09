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    M3 işlemcili MacBook Air ve MacBook Pro 2024’e ertelenmiş olabilir

    Apple’ın yeni nesil işlemcisi M3 ile yenilenmesi beklenen MacBook Air ve MacBook Pro ertelenmiş olabilir. Yeni bir rapora göre firma, M3 işlemcili MacBook modellerini 2024’e erteledi.
    M3 işlemcili MacBook Air ve MacBook Pro ertelenmiş olabilir Tam Boyutta Gör
    2020 yılında kendi tasarladığı M1 çip setini tanıtan Apple; MacBook Air, MacBook Pro, Mac mini ve iMac cihazlarını bu yonga seti ile güncellemişti. 2022 yılında da yeni nesil M işlemcisini tanıtan firma, birçok iddiaya göre önümüzdeki aylarda M3 işlemcisini tanıtacak. TSMC’nin 3nm sürecinde üretilecek bu çip, Apple’ın M2 çip setine göre daha performanslı ve verimli olacak. Bu işlemci ile beraber tanıtılması beklenen yeni nesil MacBook Air ve MacBook Pro, yeni raporlara göre ertelenmiş olabilir.

    Yeni nesil MacBook Air ve MacBook Pro 2024’e ertelenmiş olabilir

    Apple’a yakın kaynakları ile bilinen güvenilir analist Ming-Chi Kuo, M3 işlemcili MacBook cihazları hakkında konuştu. Kuo’ya göre Apple, M3 yonga setinden güç alacak 13” MacBook Air ve 13” MacBook Pro modellerini bu yıl tanıtmayacak. Güvenilir bir kaynak olan Mark Gurman, daha önce bu cihazların bu sonbaharda tanıtılacağını belirtmişti ancak görünüşe göre firma, bu konudaki fikrini değiştirmiş.

    M3 işlemcili iMac bu sene tanıtılabilir

    M3 işlemcili MacBook Air ve MacBook Pro ertelenmiş olabilir Tam Boyutta Gör
    Kuo, gönderisinde MacBook Air ve MacBook Pro’dan bahsetse de yeni nesil iMac hakkında herhangi bir bilgi vermedi. Bu nedenle, M3 işlemcili iMac’in yıl bitmeden tanıtılması muhtemel görünüyor. Apple, muhtemelen ekim veya kasım ayında düzenleyeceği bir etkinlikte M3 yonga setini ve bu yonga setinden güç alan ilk cihazlarını tanıtacak. 

    2024 yılında ise firmanın 13 inçlik MacBook Air ve MacBook Pro’yu, M3 Pro ve M3 Max işlemcisinden güç alan 14 ve 16 inçlik MacBook Pro modellerini tanıtması bekleniyor. Bakalım TSMC’nin 3nm fabrikasyon süreci, M3 işlemcisini ne kadar başarılı yapacak.
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 4 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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