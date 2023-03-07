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    Anlık Bildirim

    Microsoft'tan sürpriz: Mac için Outlook ücretsiz oldu

    Microsoft, e-posta uygulaması Outlook’u macOS kullanıcıları için ücretsiz yaptı. Mac için Outlook uygulamasına yeni özellikler de eklendi.                       
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    Mac için Outlook ücretsiz oldu Tam Boyutta Gör
    Microsoft, kısa süre önce yaptığı duyuruda Mac için Outlook uygulamasının ücretsiz olduğunu, Microsoft 365 aboneliği veya lisansı olmadan kullanılabileceğini söyledi.

    Apple Silicon işlemcili Mac'ler için optimize edildi

    Outlook Mac uygulaması özellikleri Tam Boyutta Gör
    Mac için Outlook, artık Apple Silicon işlemcili Mac’lerde tam anlamıyla kullanılabiliyor. Native destek, kullanıcıların Handoff gibi özellikleri kullanmalarını sağlıyor. Takvim girişleri için widget (araç takımı), bildirim desteği ve kullanıcıların uygulama içinden takvim girişlerini hızlıca görüntülemeleri için menü çubuğu seçeneği kullanılabilen özellikler arasında.

    Outlook’un öne çıkan iki özelliğinden de bahsedelim: Outlook Profilleri ve Odaklanmış Gelen Kutusu. Outlook profilleri, yanlış zamanda istenmeyen bildirimleri önler böylece kullanıcı, önemli e-postalara odaklanabilir. Odaklanmış gelen kutusu, e-postaları önemli ve önemsiz olarak ayırır ve kullanıcıya e-posta erteleme, kategorize etme, işaretleme, sık kullanılanlara ekleme gibi seçenekler sunar.

    Yeni özellikler eklenecek

    Microsoft, gelecek güncellemeyle Odak Modu’nu eklemeyi de planlıyor.

    macOS Big Sur ve üzeri

    Mac için Outlook, Outlook.com hesapları dışında Gmail, iCloud, Yahoo ve IMAP destekleyen diğer e-posta sağlayıcıları destekliyor. Mac için Outlook, App Store’dan yüklenebiliyor ve macOS 11 Big Sur ve daha yeni sürüm gerektiriyor.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    pcdiyari 13 saat önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 18 saat önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 1 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 4 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 4 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

    Profil resmi
    mert1907 4 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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