Microsoft'tan sürpriz: Mac için Outlook ücretsiz oldu

- Apple Silicon işlemcili Mac'ler için optimize edildi
- Yeni özellikler eklenecek
- macOS Big Sur ve üzeri
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Apple Silicon işlemcili Mac'ler için optimize edildi
Outlook’un öne çıkan iki özelliğinden de bahsedelim: Outlook Profilleri ve Odaklanmış Gelen Kutusu. Outlook profilleri, yanlış zamanda istenmeyen bildirimleri önler böylece kullanıcı, önemli e-postalara odaklanabilir. Odaklanmış gelen kutusu, e-postaları önemli ve önemsiz olarak ayırır ve kullanıcıya e-posta erteleme, kategorize etme, işaretleme, sık kullanılanlara ekleme gibi seçenekler sunar.
Yeni özellikler eklenecek
Microsoft, gelecek güncellemeyle Odak Modu’nu eklemeyi de planlıyor.
macOS Big Sur ve üzeri
Mac için Outlook, Outlook.com hesapları dışında Gmail, iCloud, Yahoo ve IMAP destekleyen diğer e-posta sağlayıcıları destekliyor. Mac için Outlook, App Store’dan yüklenebiliyor ve macOS 11 Big Sur ve daha yeni sürüm gerektiriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez