Microsoft'tan sürpriz: Mac için Outlook ücretsiz oldu

Tam Boyutta Gör Microsoft, kısa süre önce yaptığı duyuruda Mac için Outlook uygulamasının ücretsiz olduğunu, Microsoft 365 aboneliği veya lisansı olmadan kullanılabileceğini söyledi.

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Apple Silicon işlemcili Mac'ler için optimize edildi

Tam Boyutta Gör Mac için Outlook, artık Apple Silicon işlemcili Mac’lerde tam anlamıyla kullanılabiliyor. Native destek, kullanıcıların Handoff gibi özellikleri kullanmalarını sağlıyor. Takvim girişleri için widget (araç takımı), bildirim desteği ve kullanıcıların uygulama içinden takvim girişlerini hızlıca görüntülemeleri için menü çubuğu seçeneği kullanılabilen özellikler arasında.

Outlook’un öne çıkan iki özelliğinden de bahsedelim: Outlook Profilleri ve Odaklanmış Gelen Kutusu. Outlook profilleri, yanlış zamanda istenmeyen bildirimleri önler böylece kullanıcı, önemli e-postalara odaklanabilir. Odaklanmış gelen kutusu, e-postaları önemli ve önemsiz olarak ayırır ve kullanıcıya e-posta erteleme, kategorize etme, işaretleme, sık kullanılanlara ekleme gibi seçenekler sunar.

Yeni özellikler eklenecek

Microsoft, gelecek güncellemeyle Odak Modu’nu eklemeyi de planlıyor.

macOS Big Sur ve üzeri

Mac için Outlook, Outlook.com hesapları dışında Gmail, iCloud, Yahoo ve IMAP destekleyen diğer e-posta sağlayıcıları destekliyor. Mac için Outlook, App Store’dan yüklenebiliyor ve macOS 11 Big Sur ve daha yeni sürüm gerektiriyor.

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Mac için Outlook ücretsiz oldu