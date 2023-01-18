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    Kuo açıkladı: Mac mini’nin tasarımı yakın zamanda değişmeyecek

    Apple’ın M2 ve M2 Pro işlemcili Mac mini'yi tanıtması ile cihazın tasarımı hakkında sorular tekrar gündeme geldi. Ancak ünü analist Kuo’ya göre Apple, cihazın tasarımı yakın zamanda değiştirmeyecek.
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    Mac mini'nin tasarımı yakın zamanda değişmeyecek Tam Boyutta Gör
    Apple bu hafta büyük bir sürpriz yaparak M2 Pro ve M2 Max işlemcili yeni ürünlerini tanıttı. Duyurulardan en çok dikkat çeken aile MacBook Pro olsa da Mac mini de önemli bir güncellemeye kavuştu. En son standart M1 işlemcisi ile güncellenen Mac mini, uzun bir süre sonra yeni güncellemesine kavuştu.

    Mac mini’nin tasarımı neden değişmiyor?

    Mac mini'nin tasarımı yakın zamanda değişmeyecek Tam Boyutta Gör
    Apple’ın M2 ve M2 Pro işlemcili yeni Mac mini modelleri, uygun fiyatı ile dikkat çekiyor. Ancak cihazlar, Apple’ın 2010 yılında tanıttığı Mac mini ile hemen hemen aynı tasarıma sahip. 2020 yılında firmanın İntel işlemcilerini bırakması ile Mac mini’nin daha küçük bir tasarıma sahip olacağı düşünülmüştü ancak Apple, Mac mini’nin ufak bileşenlerine rağmen hala aynı tasarımı kullanıyor. Peki ama neden?

    Fiyatı düşük tutmak için olabilir

    Apple’a yakın kaynakları ile bilinen ünlü analist Ming-Chi Kuo, Mac mini’nin tasarımı hakkında konuştu. Kuo’ya göre Apple, yakın zamanda ürünün tasarımında bir değişikliğe gitmeyecek. Hatta 2024 yılında tanıtılacak olan Mac mini da şimdiki ile aynı tasarım anlayışını sergileyecek. Kuo’ya göre bu durumun sebebi cihazın fiyatını uygun tutmak. Apple’ın Mac mini için yeni bir tasarım anlayışına geçmesi, yüksek maliyetli Ar-Ge yatırımlarına sebep olacaktır ve Apple, cihazın fiyatını uygun tutmak istediği için bu yolu tercih etmiyor. M2 işlemcili Mac mini, 599 dolarlık fiyatı ile M1 işlemcili modelin çıkışından bile daha ucuz olarak dikkat çekiyor. Bakalım Apple, 2024 sonrasında Mac mini ailesinde bir değişikliğe gidecek mi. 

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