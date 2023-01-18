Kuo açıkladı: Mac mini’nin tasarımı yakın zamanda değişmeyecek

Mac mini’nin tasarımı neden değişmiyor?
Fiyatı düşük tutmak için olabilir
Apple’a yakın kaynakları ile bilinen ünlü analist Ming-Chi Kuo, Mac mini’nin tasarımı hakkında konuştu. Kuo’ya göre Apple, yakın zamanda ürünün tasarımında bir değişikliğe gitmeyecek. Hatta 2024 yılında tanıtılacak olan Mac mini da şimdiki ile aynı tasarım anlayışını sergileyecek. Kuo’ya göre bu durumun sebebi cihazın fiyatını uygun tutmak. Apple’ın Mac mini için yeni bir tasarım anlayışına geçmesi, yüksek maliyetli Ar-Ge yatırımlarına sebep olacaktır ve Apple, cihazın fiyatını uygun tutmak istediği için bu yolu tercih etmiyor. M2 işlemcili Mac mini, 599 dolarlık fiyatı ile M1 işlemcili modelin çıkışından bile daha ucuz olarak dikkat çekiyor. Bakalım Apple, 2024 sonrasında Mac mini ailesinde bir değişikliğe gidecek mi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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