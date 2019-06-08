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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

macOS Catalina’daki Önizleme ile belgeleri iPhone ya da iPad kullanarak imzalamak artık mümkün

macOS 10.15 Catalina sürümüyle güncellenen Önizleme uygulaması, PDF dökümanlarını imzalamak için yepyeni bir seçeneğe sahip oldu. Bu seçenek, iPhone ya da iPad kullanarak imza atmaya izin veriyor.
10 sa. (Son Güncelleme: 10 sa.)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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macOS Catalina’daki Önizleme ile belgeleri iPhone ya da iPad kullanarak imzalamak artık mümkün
Apple bilgisayarlarında kullanılan macOS işletim sistemi, WWDC 2019 kapsamında yeni bir sürüme sahip oldu. macOS 10.15 numaralı Catalina sürümü, çok sayıda gelişmenin yanında bilgisayarlara PDF imzalama konusunda da bir kolaylık getirecek. macOS varsayılan PDF ve fotoğraf görüntüleme aracı Önizleme, artık iPhone ya da iPad kullanarak belgeleri kolaylıkla imzalamanızı sağlayacak.
macOS Catalina’daki Önizleme ile belgeleri iPhone ya da iPad kullanarak imzalamak artık mümkün
Şimdiye kadar imzalama işlemi için bilgisayarın Trackpad donanımını ya da bir kağıda attığınız imzanın fotoğrafını kullandığınız işlemde, iPhone ya da iPad kullanılabilecek. iPad kullanırken doğal olarak Apple Pencil desteği de geçerli olacak.
Önizleme uygulaması içerisinde Araçlar > Açıklama > İmza > İmzaları Yönet > İmza Oluştur ekranında yeni çıkan iPhone veya iPad kutucuğu, özelliği kullanmanızı sağlayacak.
Özelliğin şimdiki denemelerine göre iOS 12 kullanan cihazlar listede görünse de imza oluşturma sadece iOS 13 ile yapılabiliyor. Sonbaharda kullanıcılara sunulacak iOS 13 ve macOS Catalina sürümünde özellik muhtemelen tüm iPhone ve iPad modellerinde çalışacaktır. 

https://www.macrumors.com/2019/06/06/macos-catalina-preview-ios-sign-documents/ Yorum Yaz
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