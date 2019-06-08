macOS Catalina’daki Önizleme ile belgeleri iPhone ya da iPad kullanarak imzalamak artık mümkün

Apple bilgisayarlarında kullanılan macOS işletim sistemi, WWDC 2019 kapsamında yeni bir sürüme sahip oldu. macOS 10.15 numaralı Catalina sürümü, çok sayıda gelişmenin yanında bilgisayarlara PDF imzalama konusunda da bir kolaylık getirecek. macOS varsayılan PDF ve fotoğraf görüntüleme aracı Önizleme, artık iPhone ya da iPad kullanarak belgeleri kolaylıkla imzalamanızı sağlayacak.

Şimdiye kadar imzalama işlemi için bilgisayarın Trackpad donanımını ya da bir kağıda attığınız imzanın fotoğrafını kullandığınız işlemde, iPhone ya da iPad kullanılabilecek. iPad kullanırken doğal olarak Apple Pencil desteği de geçerli olacak.

Önizleme uygulaması içerisinde Araçlar > Açıklama > İmza > İmzaları Yönet > İmza Oluştur ekranında yeni çıkan iPhone veya iPad kutucuğu, özelliği kullanmanızı sağlayacak.

iOS 12 kullanan cihazlar listede görünse de imza oluşturma sadece iOS 13 ile yapılabiliyor. Sonbaharda kullanıcılara Özelliğin şimdiki denemelerine görekullanan cihazlar listede görünse de imza oluşturma sadeceile yapılabiliyor. Sonbaharda kullanıcılara sunulacak iOS 13 ve macOS Catalina sürümünde özellik muhtemelen tüm iPhone ve iPad modellerinde çalışacaktır.

https://www.macrumors.com/2019/06/06/macos-catalina-preview-ios-sign-documents/