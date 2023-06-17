Death Stranding’in macOS fiyatı açıklandı: Oyun ön siparişe açıldı

Tam Boyutta Gör Kendi geliştirdiği ARM çip setlerine geçmesi ile Mac cihazlarında inanılmaz performans ve optimizasyon fırsatlarına kavuşan Apple, işletim sistemine yaptığı yatırımlar ile macOS’i hem oyuncular hem de geliştiriciler için çekici bir platform haline getirmeyi başardı. Bunların sonucu Resident Evil Village ve No Man’s Sky dahil birçok yapım Mac oyuncuları ile buluştu. Platformun kataloğunu daha da geliştirmek isteyen Apple, WWDC 2023’te önemli duyurular yaptı.

Microsoft Xbox One desteğini bırakıyor 13 sa. önce eklendi

Death Stranding’in fiyatı belli oldu: 399TL

Oyuncular için önemli duyuruların yapıldığı WWDC 2023 konferansında Apple, Hideo Kojima’ya da yer verdi. Kojima, macOS için yatırım yaptıklarını ve Death Stranding’in yakında platforma geleceğini açıklamıştı. MetalFX gibi teknolojileri destekleyecek olan ve tüm M serisine sahip işlemcili Mac ürünlerinde çalışacak olan oyunun çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu.

Tam Boyutta Gör App Store’a eklenen Death Stranding: Directors Cut’ın fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu. 399TL fiyat etiketine sahip olacak yapım 2 Aralık 2023’te çıkış yapacak. Kullanıcılar, an itibari ile oyunu App Store üzerinden ön sipariş edebiliyor. Oyunun yalnızca Apple Silicon işlemcili Mac cihazlarında çalıştığını da belirtelim.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

macOS için Death Stranding çıkış tarihi açıklandı