Death Stranding’in macOS fiyatı açıklandı: Oyun ön siparişe açıldı

Death Stranding’in fiyatı belli oldu: 399TL
Oyuncular için önemli duyuruların yapıldığı WWDC 2023 konferansında Apple, Hideo Kojima’ya da yer verdi. Kojima, macOS için yatırım yaptıklarını ve Death Stranding’in yakında platforma geleceğini açıklamıştı. MetalFX gibi teknolojileri destekleyecek olan ve tüm M serisine sahip işlemcili Mac ürünlerinde çalışacak olan oyunun çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi