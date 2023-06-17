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    Anlık Bildirim

    Death Stranding’in macOS fiyatı açıklandı: Oyun ön siparişe açıldı

    Son yıllarda oyuncular için önemli yatırımlar yapan Apple, macOS’i geliştiriciler için daha çekici bir ekosisteme dönüştürdü. Bu doğrultuda platforma gelecek olan Death Stranding’in fiyatı açıklandı.
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    macOS için Death Stranding çıkış tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör
    Kendi geliştirdiği ARM çip setlerine geçmesi ile Mac cihazlarında inanılmaz performans ve optimizasyon fırsatlarına kavuşan Apple, işletim sistemine yaptığı yatırımlar ile macOS’i hem oyuncular hem de geliştiriciler için çekici bir platform haline getirmeyi başardı. Bunların sonucu Resident Evil Village ve No Man’s Sky dahil birçok yapım Mac oyuncuları ile buluştu. Platformun kataloğunu daha da geliştirmek isteyen Apple, WWDC 2023’te önemli duyurular yaptı.

    Death Stranding’in fiyatı belli oldu: 399TL

    Oyuncular için önemli duyuruların yapıldığı WWDC 2023 konferansında Apple, Hideo Kojima’ya da yer verdi. Kojima, macOS için yatırım yaptıklarını ve Death Stranding’in yakında platforma geleceğini açıklamıştı. MetalFX gibi teknolojileri destekleyecek olan ve tüm M serisine sahip işlemcili Mac ürünlerinde çalışacak olan oyunun çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu.

    macOS için Death Stranding çıkış tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör
    App Store’a eklenen Death Stranding: Directors Cut’ın fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu. 399TL fiyat etiketine sahip olacak yapım 2 Aralık 2023’te çıkış yapacak. Kullanıcılar, an itibari ile oyunu App Store üzerinden ön sipariş edebiliyor. Oyunun yalnızca Apple Silicon işlemcili Mac cihazlarında çalıştığını da belirtelim.
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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    A
    aysegul.08 3 gün önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

    Profil resmi
    Furkooo85 1 hafta önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 1 hafta önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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